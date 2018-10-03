Критиковавший королевскую семью журналист пропал

Об этом сообщает The Washington Post.





Друзья и родственники Джамала Кхашоги обеспокоены из-за «потери контакта с ним» во вторник, 2 октября.





На персональном сайте журналиста также появилась запись о том, что Кхашоги арестовали в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, однако каких-либо подробностей предоставлено не было.





Отмечается, что его невеста, имя которой не называется, заявила о пропаже в полицию после того, как мужчина так и не появился в пять часов вечера после официального закрытия консульства.





Его друг Туран Кислакчи уверен, что журналиста удерживают внутри посольства.





Газета отмечает, что Кхашоги проживает в Соединенных Штатах с прошлого года после того, когда покинул Саудовскую Аравию из-за опасений ареста.





Агентство Reuters сообщило, что чиновник Саудовской Аравии опроверг сообщение о пропаже Кхашоги, назвав его «ложным». По словам чиновника, журналист зашел в консульство за документами и вскоре после этого покинул здание.





Невеста журналиста опровергла сообщения саудовского чиновника, сообщило позже агентство.





По ее словам, если бы Кхашоги покинул здание, об этом знала бы полиция Турции. Она также считает, что журналиста удерживают внутри посольства Саудовской Аравии в Стамбуле.