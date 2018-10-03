Американское агентство подало иск к белорусской модели

Belmir.by. Как рассказывает газета по материалам суда, Костенич пыталась разорвать контракт с Muse Management, написав в письме по e-mail, что ей не нравятся недавние изменения в компании. пишет





В свою очередь, в иске сказано, что белоруска обязана своим успехом своему бывшему агентству:





«При поддержке Muse Дарья смогла добиться признания в сверхконкурентной индустрии моды Нью-Йорка, получив работу от таких клиентов, как Armani Exchange, Emporio Armani и Escada».





Сейчас Костенич работает в другом агентстве под названием One Management.





Muse утверждает, что их конкурент «неправомерно вынудил» белоруску присоединиться к ним, «предложив оплатить расходы, включая плату адвокату в связи с разрывом ею соглашения».





Напомним, что материнское агентство Дарьи - известное в Беларуси "Агентство Сергея Нагорного".