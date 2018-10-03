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Американское агентство подало иск к белорусской модели

04.10.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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Белорусской красавице Дарье Костенич предъявили иск о нарушении условий контракта, после того как она перешла в конкурирующее модельное агентство, пишет New York Post.

Американское агентство подало иск к белорусской модели
Как рассказывает газета по материалам суда, Костенич пыталась разорвать контракт с Muse Management, написав в письме по e-mail, что ей не нравятся недавние изменения в компании. пишет Belmir.by.

В свою очередь, в иске сказано, что белоруска обязана своим успехом своему бывшему агентству:

«При поддержке Muse Дарья смогла добиться признания в сверхконкурентной индустрии моды Нью-Йорка, получив работу от таких клиентов, как Armani Exchange, Emporio Armani и Escada».

Сейчас Костенич работает в другом агентстве под названием One Management.

Muse утверждает, что их конкурент «неправомерно вынудил» белоруску присоединиться к ним, «предложив оплатить расходы, включая плату адвокату в связи с разрывом ею соглашения».

Напомним, что материнское агентство Дарьи - известное в Беларуси "Агентство Сергея Нагорного".

 
 
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Белорусской красавице Дарье Костенич предъявили иск о нарушении условий контракта, после того как она перешла в конкурирующее модельное агентство, пишет New York Post.
 
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