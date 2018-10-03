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МИД Великобритании обвинил российскую разведку в организации кибератак по всему миру

04.10.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил российскую разведку в том, что ее представители стоят за кибератаками по всему миру.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить проведенную российской военной разведкой ГРУ компанию неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта», — говорится в заявлении.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании установил, что военная разведка России стоит за большинством хакерских группировок, организовавших в последние годы кибератаки в разных странах мира.

По данным NCSC, 12 хакерских групп служили прикрытием для деятельности ГРУ. Речь идет о Fancy Bear,  APT28, Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.

Ранее Хант пообещал, что в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на территории страны, а Россия «заплатит высокую цену» в случае применения химоружия.


 
 
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил российскую разведку в том, что ее представители стоят за кибератаками по всему миру.
 
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