МИД Великобритании обвинил российскую разведку в организации кибератак по всему миру

сайте ведомства. Заявление опубликовано наведомства.





«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить проведенную российской военной разведкой ГРУ компанию неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта», — говорится в заявлении.





Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании установил, что военная разведка России стоит за большинством хакерских группировок, организовавших в последние годы кибератаки в разных странах мира.





По данным NCSC, 12 хакерских групп служили прикрытием для деятельности ГРУ. Речь идет о Fancy Bear, APT28, Voodoo Bear, Sofacy, Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berku, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и Sandworm.





Ранее Хант пообещал, что в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на территории страны, а Россия «заплатит высокую цену» в случае применения химоружия.



