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Баскетболисты "Цмокаў" десятый раз выиграли Кубок Беларуси

04.10.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Десятый раз обладателями Кубка Беларуси стал баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск".

Решающий матч состоялся 3 октября в Витебске. За звание чемпиона страны "Цмокі" боролись с могилевском "Борисфеном", передает "Еврорадио".

Первая половина игры сложилась в пользу могилевской команды. Однако потом минчане взяли реванш и завершили встречу победой со счетом 92:82. Самым полезным игроком матча в составе победителей стал Виталий Лютыч, у которого 26 набранных очков и 6 подборов.

Третье место завоевали баскетболисты клуба "Гродно-93". Они выиграли у "Рубона" со счетом 93:80.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Десятый раз обладателями Кубка Беларуси стал баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск".
 
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