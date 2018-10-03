"Еврорадио" . Решающий матч состоялся 3 октября в Витебске . За звание чемпиона страны "Цмокі" боролись с могилевском "Борисфеном", передает





Первая половина игры сложилась в пользу могилевской команды. Однако потом минчане взяли реванш и завершили встречу победой со счетом 92:82. Самым полезным игроком матча в составе победителей стал Виталий Лютыч, у которого 26 набранных очков и 6 подборов.





Третье место завоевали баскетболисты клуба "Гродно-93". Они выиграли у "Рубона" со счетом 93:80.