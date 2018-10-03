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Баскетболисты "Цмокаў" десятый раз выиграли Кубок Беларуси
Десятый раз обладателями Кубка Беларуси стал баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск".
Решающий матч состоялся 3 октября в Витебске. За звание чемпиона страны "Цмокі" боролись с могилевском "Борисфеном", передает
Первая половина игры сложилась в пользу могилевской команды. Однако потом минчане взяли реванш и завершили встречу победой со счетом 92:82. Самым полезным игроком матча в составе победителей стал Виталий Лютыч, у которого 26 набранных очков и 6 подборов.
Третье место завоевали баскетболисты клуба "Гродно-93". Они выиграли у "Рубона" со счетом 93:80.
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Десятый раз обладателями Кубка Беларуси стал баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск".
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