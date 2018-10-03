В Бресте открылся второй в стране хоспис

"Брестская газета" . Новое социально значимое медицинское учреждение создано на базе бывшего детского сада. Реконструкция здания с элементами нового строительства началась в 2014 году. Всего на строительство хосписа из городского бюджета было выделено 2,5 млн рублей, в том числе закуплено оборудование почти на 180 тысяч рублей, пишет





Хоспис рассчитан на 35 пациентов, однако, по словам главврача медицинского учреждения Василия Кистеня, при необходимости мощность больницы может быть увеличена до 40 коек. Также здесь будет функционировать дневной стационар на 8 мест. Но, как отметил зампредседателя облисполкома Олег Величко, в паллиативной помощи нуждается 80 человек. Пребывание в учреждении будет бесплатным.