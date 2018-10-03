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В Бресте открылся второй в стране хоспис

04.10.2018 08:31 — Разное | Партизан  
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3 октября в городе над Бугом открылся хоспис. Там будет оказываться медицинская помощь пациентам, имеющим тяжелое неизлечимое заболевание в терминальной стадии развития.

Новое социально значимое медицинское учреждение создано на базе бывшего детского сада. Реконструкция здания с элементами нового строительства началась в 2014 году. Всего на строительство хосписа из городского бюджета было выделено 2,5 млн рублей, в том числе закуплено оборудование почти на 180 тысяч рублей, пишет "Брестская газета".

Хоспис рассчитан на 35 пациентов, однако, по словам главврача медицинского учреждения Василия Кистеня, при необходимости мощность больницы может быть увеличена до 40 коек. Также здесь будет функционировать дневной стационар на 8 мест. Но, как отметил зампредседателя облисполкома Олег Величко, в паллиативной помощи нуждается 80 человек. Пребывание в учреждении будет бесплатным.

 
 
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3 октября в городе над Бугом открылся хоспис. Там будет оказываться медицинская помощь пациентам, имеющим тяжелое неизлечимое заболевание в терминальной стадии...
 
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