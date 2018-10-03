4 стадии достижения любой цели — смотрите

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Чем военная концепция, которая называется цикл Бойда, полезна для бизнеса? Об этом рассказал Андрей Яхновец, исполнительный директор компании «ЮрСпектр», выступая на семинаре третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!».

Чтобы достичь любой цели в бизнесе, нужно пройти 4 стадии — это так называемый цикл Бойда. Однако после достижения цели бизнес снова попадает в новую ситуацию, и эти стадии повторяются. Как именно — смотрите в нашем видео.

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