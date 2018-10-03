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Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в сентябре. Голосование - на сайте WTA
Первая ракетка Белоруска Арина Соболенко включена Женской теннисной ассоциацией (WTA) в число трех претенденток на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.
В первый месяц осени Арина Соболенко
Соперницами Арины на звание лучшей теннисистки сентября являются победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (№ 7 WTA), а также победительница US Open-2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (№ 6 WTA).
Проголосовать за белоруску можно на
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Первая ракетка Белоруска Арина Соболенко включена Женской теннисной ассоциацией (WTA) в число трех претенденток на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.
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