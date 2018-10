Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в сентябре. Голосование - на сайте WTA

Первая ракетка Белоруска Арина Соболенко включена Женской теннисной ассоциацией (WTA) в число трех претенденток на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.

В первый месяц осени Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане и поднялась в рейтинге WTA на 16-ю позицию. В чемпионской гонке Арина уже 11-я и имеет шансы пробиться на итоговый турнир года WTA, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона.

.@KaPlískova, @SabalenkaA or @Naomi_Osaka_ #大坂なおみ ?