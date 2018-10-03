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Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в сентябре. Голосование - на сайте WTA

04.10.2018 09:33 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Белоруска Арина Соболенко включена Женской теннисной ассоциацией (WTA) в число трех претенденток на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.


Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В первый месяц осени Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане и поднялась в рейтинге WTA на 16-ю позицию. В чемпионской гонке Арина уже 11-я и имеет шансы пробиться на итоговый турнир года WTA, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона.

Соперницами Арины на звание лучшей теннисистки сентября являются победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (№ 7 WTA), а также победительница US Open-2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (№ 6 WTA).


Фото: wtatennis.com

Проголосовать за белоруску можно на официальном сайте WTA.

 
 
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Первая ракетка Белоруска Арина Соболенко включена Женской теннисной ассоциацией (WTA) в число трех претенденток на звание лучшей теннисистки мира в сентябре.
 
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