ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь граждан Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины

04.10.2018 09:41 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь граждан Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

По информации МИД, ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах. По предварительным данным, имеющимся в распоряжении внешнеполитического ведомства, восемь человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.

Ситуацию уточняет посольство Беларуси в Украине в плотном контакте с Министерством здравоохранения Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь граждан Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки мира в сентябре. Голосование - на сайте WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика