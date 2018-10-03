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Россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах более 5 миллиардов долларов

04.10.2018 09:24 — Разное | Ежедневник  
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Россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах более 5 миллиардов долларов

В этом первой половине 2018 года россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах составили 5,19 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Центробанка, 5,19 млрд долларов - это абсолютный рекорд для России, который на 24% превышает показатель января-июня 2017 года, пишет РБК.

Пик расходов пришелся на первый квартал, когда расходы россиян на зарубежные покупки онлайн достигали 2,72 млрд долларов (рост почти на 35%), во втором они несколько снизились (до 2,48 млрд долларов), но все равно оказались на 13,8% выше прошлогоднего уровня.

Рост онлайн-покупок за рубежом продолжился, несмотря на произошедшее в апреле ослабление рубля по отношению к доллару и евро на фоне новых американских санкций. Если в первом квартале доллар стоил примерно 56-57 российских рублей, то во втором его стоимость колебалась около уровня 62 российских рубля за доллар. Курс евро из диапазона 68-71,5 рубля после апрельских пиковых значений, доходивших до 80 рублей, переместился в диапазон 72,5-74,5 рубля.

Данные статистики заставили Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) пересмотреть прогноз на весь 2018 год. Ранее АКИТ ожидала общие траты россиян в иностранных интернет-магазинах по итогам года на уровне 470-480 млрд российских рублей (6,9-7,3 млрд долларов по текущему курсу), рассказал РБК глава организации Артем Соколов.

«Если же за первую половину 2018-го эти траты достигли 5,19 млрд долларов, за весь год можно ждать около 11–12 млрд долларов, так как во втором полугодии традиционно объемы выше из-за новогодних праздников и скидок в китайских магазинах в ноябре», - пояснил Артем Соколов. В целом за прошлый год траты россиян в зарубежных интернет-магазинах, по данным ЦБ, составили 8,9 млрд долларов, и это было рекордным показателем за всю историю статистических подсчетов (ЦБ начал указывать такие траты россиян с 2011 года).

По мнению Артема Соколова, на стремительный рост показателя в 2018 году могли повлиять инвестиции зарубежных магазинов в сокращение сроков доставки и создание более выгодных предложений клиентам.

«Они не платят НДС, таможенные пошлины, у них нет обязанностей по сертификации товаров или использованию онлайн-касс. Соответственно, меньше издержек и есть лишние средства, которые можно потратить на рекламу, а также предложить покупателям лучшие условия для покупки. Потребители же покупают товары там, где они дешевле и качественнее», - указал Соколов.

Драйверами роста трансграничной торговли традиционно являются такие категории, как электроника, одежда и обувь, рассказал старший менеджер департамента консалтинга Deloitte Андрей Семенов.

«Чаще всего в зарубежных интернет-магазинах покупают товары в ценовом диапазоне до 22 евро, что связано с невысокой покупательской способностью населения», - указал Андрей Семенов. По его мнению, рост сегмента трансграничной торговли сегодня вызван в том числе отложенным спросом: можно отметить всплеск потребления после 2014 года, когда из-за кризиса покупатели вынуждены были сократить расходы. Еще одна причина - ожидание роста курса валюты, после чего покупки в зарубежных интернет-магазинах станут для россиян дороже.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В этом первой половине 2018 года россияне потратили в зарубежных интернет-магазинах составили 5,19 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
 
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