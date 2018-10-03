Значит любит. Как живут мужья, поднимавшие руку на своих известных жен

Что общего у свахи Розы Сябитовой, певицы Валерии, актрисы Екатерины Архаровой и журналистки Кати Гордон? Все эти женщины в разное время сталкивались с домашним насилием, но смогли забыть об этой главе своей жизни и начать все сначала. А как сложилась судьба тех, кого они обвиняли в рукоприкладстве, рассказывает АиФ.ru.

Юрий Андреев и Роза Сябитова

Юрий и Роза познакомились на программе «Давай поженимся», а закончили свои отношения в ток-шоу «Пусть говорят». Именно там главная сваха страны рассказала, как была избита собственным мужем. И, хотя Андреев пытался всячески оправдаться и внушить зрителям, что громкая история — это всего лишь хорошо спланированная акция телеведущей для поднятия рейтинга, даже спустя 8 лет ему мало кто верит. Тем более что через каких-то полтора года после скандала на «Пусть говорят» пришла еще одна жертва Юрия. Новая любовь Андреева Наталья Сланицкая также пострадала от рук мужчины.

До развода у супругов был общий бизнес, но после расставания Юрий остался ни с чем. Единственное, что он смог получить от бывшей жены, — это испорченная репутация. Никаких отношений Андреев с Сябитовой не поддерживает, более того, мужчина сознательно отказывается от телевизионных съемок с участием Розы, на которые его периодически приглашают.

Удивительно, но в отличие от телесвахи продюсер все-таки нашел новую любовь. В августе этого года он женился в третий раз. Избранницей Юрия стала нумеролог Наталья Рощина.

Александр Шульгин и Валерия

Увы, несмотря на безумное количество хитов, которые создал это человек, многие до сих пор вспоминают его имя исключительно в контексте скандала с бывшей супругой Валерией. Немало ток-шоу было посвящено распаду этого красивого союза, мы узнали множество ужасных подробностей совместной жизни певицы и продюсера. Казалось, что деловую репутацию Шульгина уже ничего не спасет, однако даже обвинения бывшей супруги в рукоприкладстве не сказались на карьере композитора. Он продолжает писать музыку к фильмам (последняя работа Александра — «Тот, кто не спит»), а также готовит к выходу очередную свою запись. На этот раз — альбом сибирской этнической музыки. Материал к нему он записывал в своем родном городе Иркутске. Наряду с творчеством с 2011 года Шульгин активно занимается блокчейном. Кстати, в том же году он поступил на факультет богословия в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. А после участвовал в записи и выпуске первых альбомов Хора братии Валаамского монастыря.

Личную жизнь композитор не афиширует, после расставания с Валерией Александру приписывали роман с выпускницей «Фабрики звезд» Юлией Михальчик, однако в итоге девушка связала свою судьбу не с ним, а с бизнесменом Владимиром Гоевым.





Александр Шульгин и Валерия. 1993 г. Фото: РИА Новости / Алексей Бойцов

Марат Башаров и Екатерина Архарова

Екатерина и Марат поженились в мае 2014 года, а менее чем через полгода актриса сделала сенсационное заявление о том, что новоиспеченный супруг жестоко избил ее. Однако до суда дело так и не дошло, якобы Архарова испугалась, что Башарова действительно могут посадить, и ограничилась лишь тем, что осветила эту неприятную тему в прессе. В 2015 году пара официально развелась, но в холостяках актер ходил недолго. Вскоре он познакомился с Елизаветой Шевырковой. Девушка была давней поклонницей Башарова и первая написала ему в соцсетях с предложением встретиться. В итоге завязался роман. Пожив несколько лет в гражданском браке и даже родив сына Марселя, которому в этом году исполнилось два года, влюбленные наконец-то дошли до ЗАГСа, а потом прошли мусульманский обряд бракосочетания никах.

По признаниям самого Марата, из-за инцидента с Архаровой некоторые близкие люди отвернулись от него. Чего только стоит его публичный конфликт с Татьяной Тарасовой. Во время эфира программы «Сегодня вечером», посвященного проекту «Ледниковый период», известный тренер открыто заявила, что не хочет сидеть с актером за одним столом, и призвала его публично извиниться. В тот момент, когда она уже собиралась уходить, Башаров наконец-то попробовал сказать то, чего от него добивалась Татьяна Анатольевна: «Не верьте ни интернету, ни телевидению. А своей жене я хочу сказать: Катя, я тебя любил, люблю и буду любить всегда. Я хочу попросить у тебя прощения». Больше никаких публичных извинений Екатерина так и не услышала.

Сергей Жорин и Катя Гордон

Сергей Жорин и Катя Гордон дважды официально оформляли свои отношения и потом благополучно разводились. Однако если второй развод прошел более или менее спокойно, то первый сопровождался скандалом. Журналистка поведала всей стране, что адвокат ее избил. Сам Жорин утверждал, что просто защищался от нападок жены. В любом случае сегодня эту странную историю уже никто не вспоминает. В 2017 году Сергей женился на чемпионке мира по боксу Наталье Рагозиной. С новой супругой он познакомился случайно. У спортсменки и адвоката были абсолютно одинаковые автомобили BMW, и Жорин однажды просто перепутал свою машину с джипом Рагозиной, попытавшись туда сесть. Эта небольшая ошибка закончилась для него знакомством с Натальей.

Карьера адвоката складывается довольно удачно. Он часто отстаивает в суде интересы звездных клиентов. Среди них — Лолита Милявская, Егор Крид, Максим Фадеев, Иосиф Пригожин, а недавно за помощью к Жорину обратился Евгений Петросян, который решил развестись со своей супругой Еленой Степаненко. В общем, дела у адвоката идут ничуть не хуже, чем у его бывшей пассии, которая, к слову, тоже открыла юридическую компанию с говорящим названием «Гордон и сыновья».