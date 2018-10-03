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"Наши застройщики на такое не соглашались". Как будет выглядеть квартал "Космос" от минских архитекторов

04.10.2018 09:50 — Разное | Tut.by  
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Белорусские архитекторы запроектировали современный жилой квартал в российском городе Обнинск. Как пишет местная пресса, «проект отличается ультрасовременными архитектурными и строительными решениями». Мы связались с проектировщиками и попросили показать, как будет выглядеть очередной белорусский квартал с многообещающим названием «Просто космос».


В Обнинске это будет уже третий по счету «белорусский квартал», который строит группа компаний «КМК» из Беларуси. От уже введенных в эксплуатацию новый ЖК будет отличаться и внешним обликом, и комфортом. К его проектированию застройщик пригласил минскую архитектурную студию «Зробiм».


— Весь квартал будет состоять из двух домов, — рассказывает руководитель студии Андрей Маковский. — Монолитный дом-столбик на 19 этажей и четырехсекционный панельный на 16 этажей. Для каждого из них мы предложили свои решения. Например, в «столбике» сделали вход в подъезд «с земли» — никакого крыльца и ступенек. В панельном так не получилось сделать, однако каждый вход в подъезд будет оборудован специальным электроподъемником.

Панели для 16-этажки, кстати, будут поставляться из Гомеля.



Мы так же работали над интерьерами подъездов — в качестве отделки запроектировали недешевый тонкий керамогранит Laminam.


При оформлении фасадов архитекторы развивали космическую тему — к этому обязывает и название улицы, на которой строится квартал, — Гагарина, и то, что Обнинск известен своими предприятиями, выпускающую продукцию для ракетостроения.


Использовалось градиентное сочетание цветов, то есть плавный переход от одного цвета к другому. Например, на каждом фасаде дома-столбика добавляется по одному цвету. Кстати, на монолитном доме будет вентфасад из плитки.

Застройщик пошел нам на уступки и мы сделали один фасад черным с белыми вставками, что создает ассоциации со звездным небом. Второй фасад сделали белым с графитовыми вставками. Получилась точка-тире — азбука «Морзе». Нашей идеей была зашифровать слово «космос». Минские застройщики на такие идеи не соглашались.

Один торец дома оформили как россыпь звезд на темном небе. Некоторые из них соединили линиями — получились созвездия.


Изначально дома планировались с выносными балконами, но мы убедили застройщика их убрать, чтобы получить минималистский плоский фасад.

Минские архитекторы проектировали и благоустройство квартала.


— Двор между домами не получилось сделать закрытым для въезда машин, потому что территория небольшая, а по российским нормам нужно большое количество парковочных мест. Мы поступили иначе и часть проездных путей возле подъездов сделали пешеходными и замостили плиткой. Как проездами ими можно будет пользоваться только в случаях загрузки-выгрузки мебели. Часть парковки сделали «зеленой» — там будет использоваться специальная бетонная решетка, которая не препятствуют прорастанию травы. У нас вообще нигде не будет асфальта, только плитка.


По периметру квартала запроектирована велодорожка. А еще две воркаут-площадки, баскетбольное поле, столы для тенниса. Зеленые насаждения квартала — сразу высокие деревья, больше 6 метров. Застройщик и на это согласился! А еще будут подземные мусорные контейнеры.


— Застройщик не сильно «ужимал» нас по применению дорогих, но качественных материалов и конструкций. Например мы запроектировали недешевые детские площадки «Кompan». Для них будет использоваться мягкое мощение с покрытием «урипол». В квартале будут авторские беседки на космическую тему с использованием перфорированного металла, нержавейки. Застройщик уже приступил к освоению площадки.

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусские архитекторы запроектировали жилой квартал в российском городе Обнинск. Местная пресса называет его ультрасовременным.
 
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