В Украине - очередная масштабная авария с белорусами: восемь пострадавших, один в коме

В Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси. В результате ДТП восемь человек получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации, один в коме. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель полиции Николаевской области Украины Елена Бережная.

По информации TUT.BY, в аварии пострадали пассажиры микроавтобуса с белорусскими номерами.

Пока мы ожидаем официальной информации от украинской стороны, напомним, в июле в Николаевской области также возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус «Одесса — Гомель» с номерами Гомельской области врезался в грузовик. Тогда погибли пять человек , 12 с травмами были госпитализированы.