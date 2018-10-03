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В Украине - очередная масштабная авария с белорусами: восемь пострадавших, один в коме

04.10.2018 09:47 — Разное | Tut.by  
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В Николаевской области Украины около поселка Кривое Озеро произошла очередная масштабная авария с участием граждан Беларуси. В результате ДТП восемь человек получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии в реанимации, один в коме. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель полиции Николаевской области Украины Елена Бережная.

По информации TUT.BY, в аварии пострадали пассажиры микроавтобуса с белорусскими номерами.

Пока мы ожидаем официальной информации от украинской стороны, напомним, в июле в Николаевской области также возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус «Одесса — Гомель» с номерами Гомельской области врезался в грузовик. Тогда погибли пять человек, 12 с травмами были госпитализированы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Пока мы ожидаем официальной информации от украинской стороны, напомним, в июле в Николаевской области также возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус...
 
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