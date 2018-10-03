«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря

«В 1964 году я впервые поехал в Советский Союз, - вспоминает доктор Сан Маун из Янгона. - Бирма (так до 1989 года называлась Мьянма. - Авт.) решила стать социалистической, и нас отправили в СССР набираться опыта. Отобрали 90 студентов и стали допрашивать: «Вы знаете, что там свинину едят? Мусульмане, осторожнее! Вы в курсе, что там говядину жарят? Индусы, остерегитесь. Водку пьёшь? Нет? Начинай, там все пьют». Ни один студент не отказался…

После такой «рекламы» каждый захотел поехать». Доктор Маун рассказывает, как в самолёте им раздали пальто и меховые шапки (в Москве был октябрь), а через 7 лет он привёз домой в Бирму в специальных баночках винегрет, клюквенный морс и бородинский хлеб. «Ваша страна сделала меня коммунистом. Я вернулся обратно и говорю отцу: «Папа, Бога нет! Гагарин в космос летал и там его не видел!»

В 1962-1988 годах Бирма официально строила свою разновидность «светлого будущего», смешав учения Ленина и Будды и именуясь социалистической республикой. В Янгоне мне показали институт, построенный советскими специалистами. Они же возвели крупную гостиницу и приличных размеров больницу в городе Таунджи. Денег за работу не взяли: это был подарок СССР бирманскому народу. В отличие от наших бывших социалистических «друзей», сейчас проклинающих Россию, в Мьянме советскую помощь не забыли. Представьте - ведь и сама Мьянма когда-то имела полноценный шанс… очутиться в составе Советского Союза!



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«Вы нам не чужие»

- Бирманцы полюбили Россию, поскольку ненавидели Британию, пытавшуюся нас оккупировать, - говорит школьный учитель Мо Аун. - Во время Крымской войны в 1853-1856 годах народ Бирмы «болел» за русских, воевавших с англичанами. В дальнейшем наш король Миндон попытался разузнать о России побольше. Первое донесение бирманского посланника из Ирана гласило: по слухам, русские пьют водку, но не имеют в домашнем хозяйстве слонов. Король этому не поверил: не может быть, чтобы на слонах никто не ездил, они же такие удобные! В 1874 году Бирма официально попросила Россию принять её под свою защиту и покровительство, пожелав стать протекторатом «северной империи», но ваш царь не ответил: не хотел портить отношения с Британией. Иначе, как знать, возможно, после революции мы стали бы 16-й республикой СССР. В самом начале XX века русские врачи помогли Бирме (уже захваченной англичанами) справиться с эпидемией малярии, а в 1917 году слепой учёный из Российской империи Василий Ярошенко стал директором школы для незрячих детей. Вы нам не чужие.



Фото: АиФ / Георгий Зотов

Генерал Не Вин (правивший Бирмой с 1962 по 1988 год) считал Будду самым первым коммунистом. В Советском Союзе эту идею не очень понимали, но, поскольку южноазиатская страна произнесла магическое слово «социализм», туда направили агрономов, строителей и геологов - помогать в разработке природных ресурсов. «Затем Не Вин отобрал у англичан и американцев в собст­венность республики банки, корпорации и концерны, - объясняет 77-летний Мьо Вин, в 60-е учившийся в Москве на хирурга. - Даже кафе и магазины у нас стали государственными. Сейчас бывший лидер (он умер в 2002 году. - Авт.) в народе непопулярен, а вот по участию русских в развитии нашей страны люди откровенно скучают. В моё время многие бирманцы могли рассказать - один ходил в школу, спроектированную русскими архитекторами, другому в разгар эпидемии лихорадки спас жизнь русский врач, а треть­его выучил физике и математике русский профессор». Любопытно, ведь Россия очень далеко (в лучшем случае 12 часов полёта с пересадками), а наше участие в развитии «буддийского социализма» ценят многие. «Товарищ Не Вин» в 1988 году ушёл в отставку в ходе студенческих бунтов - он погорел на реформе типа советского премьера Павлова, решив изъять из хождения одни денежные купюры и заменить их другими. Тут-то и началось - демонстрации подавили силой, но власть на следующие 25 лет захватили военные, сместив Не Вина. «Гражданские» возглавили Мьянму только в 2013 году.

«О русских - лишь хорошее»

- Однако даже новое прозападное правительство - и президент, и премьер-министр Аун Сан Су Чжи - дочь национального героя, долгое время бывшая противником режима и сидевшая под домашним арестом, - говорят о России только хорошее, - сообщил мне российский дипломатический источник в Янгоне. - Все считают, что нужно развивать торговлю и сотрудничество. Именно поэтому призыв Америки примкнуть к санкциям против РФ вызывает в Мьянме недоумение. Армия здесь экипирована российским оружием - закуплены самолёты ­МиГ-29, вертолёты Ми-24, зенитно-ракетные комплексы «Печора», выс­шие офицеры прошли обучение в России. Конечно, среди чиновников Мьянмы есть люди, долго бывшие в эмиграции на Западе и получившие там образование: они пытаются высказаться против нашей дружбы. Но население их не слышит - тем более РФ и Китай всегда поддерживают Мьянму в ООН.





Будду здесь считают первым коммунистом, а основные домашние животные - слоны и обезьяны. Фото: АиФ / Георгий Зотов

«Запретите ваш оливье!»

Энтузиасты многократно обращались в МИД России с просьбой возродить в Янгоне Русский культурный центр, работавший во времена СССР. В последние годы всё больше мьянманцев интересуются изучением русского языка. Несколько сотен жителей Мьянмы, получивших образование в Советском Союзе, уверены: граждане страны только обрадуются появлению такого учреждения, где можно посмотреть российские фильмы, почитать новые книги и узнать об истории России. «Я назвал свою дочь русским именем - Светлана, - с гордостью признаётся выпускник советского вуза Мьо Вин. - И сам выучил её вашему языку. Она никогда не была в России, но прекрасно говорит по-русски. Интерес к вашей культуре начался с того, что я читал ей в детстве русские сказки. Если в Мьянме возникнет центр с изучением «великого и могучего» - это будет прекрасно». В одном из книжных магазинов в Янгоне я натыкаюсь на юношу, с любопытством листающего… книгу Горького «Мать» - в Мьянме свой алфавит, я узнаю роман лишь по фото писателя на обложке. «Хотите почитать?» - «Да, друг сказал - сильная вещь». На полках находятся и Пушкин, и Чехов - пусть явно и не в таких масштабах, как раньше.



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«А оливье у вас по-прежнему популярен?» - спрашивает меня 68-летний выпускник МГУ, учившийся в Москве 45 лет назад. «Да, конечно». - «Слушайте, этот салат нужно запретить. Зависимость от него - как от наркотика, я помню вкус, словно всё было вчера». В отношениях СССР и тогдашней Бирмы происходило всякое, включая и лёгкое похолодание: в Москве не смогли привыкнуть к смеси Владимира Ильича и Будды. Однако никто здесь не обвиняет Россию, что Бирму заставили принять социализм, а всегда говорят о русских с улыбкой и благодарят за помощь.

Некоторым нашим экс-со­братьям из Восточной Европы и стран СНГ хорошо бы прокатиться в Мьянму, дабы понять: ваши беды и проблемы глупо постоянно сваливать на Россию и русских. Во-первых, экономике это ничуть не поможет. Во-вторых, надо жить будущим, а не прошлым. У Мьянмы это получается неплохо.



Фото: АиФ / Георгий Зотов

Автор благодарит за помощь директора авиакомпании из Мьянмы Чжо Мин У и вице-президента Российского общества дружбы с Мьянмой Александра Островского.