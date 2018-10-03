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«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря

04.10.2018 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря
Исторически у отношений наших стран глубочайшие корни... © / Георгий Зотов / АиФ

«В 1964 году я впервые поехал в Советский Союз, - вспоминает доктор Сан Маун из Янгона. - Бирма (так до 1989 года называлась Мьянма. - Авт.) решила стать социалистической, и нас отправили в СССР набираться опыта. Отобрали 90 студентов и стали допрашивать: «Вы знаете, что там свинину едят? Мусульмане, осторожнее! Вы в курсе, что там говядину жарят? Индусы, остерегитесь. Водку пьёшь? Нет? Начинай, там все пьют». Ни один студент не отказался…

После такой «рекламы» каждый захотел поехать». Доктор Маун рассказывает, как в самолёте им раздали пальто и меховые шапки (в Москве был октябрь), а через 7 лет он привёз домой в Бирму в специальных баночках винегрет, клюквенный морс и бородинский хлеб. «Ваша страна сделала меня коммунистом. Я вернулся обратно и говорю отцу: «Папа, Бога нет! Гагарин в космос летал и там его не видел!»

В 1962-1988 годах Бирма официально строила свою разновидность «светлого будущего», смешав учения Ленина и Будды и именуясь социалистической республикой. В Янгоне мне показали институт, построенный советскими специалистами. Они же возвели крупную гостиницу и приличных размеров больницу в городе Таунджи. Денег за работу не взяли: это был подарок СССР бирманскому народу. В отличие от наших бывших социалистических «друзей», сейчас проклинающих Россию, в Мьянме советскую помощь не забыли. Представьте - ведь и сама Мьянма когда-то имела полноценный шанс… очутиться в составе Советского Союза!

«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря
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«Вы нам не чужие»

- Бирманцы полюбили Россию, поскольку ненавидели Британию, пытавшуюся нас оккупировать, - говорит школьный учитель Мо Аун. - Во время Крымской войны в 1853-1856 годах народ Бирмы «болел» за русских, воевавших с англичанами. В дальнейшем наш король Миндон попытался разузнать о России побольше. Первое донесение бирманского посланника из Ирана гласило: по слухам, русские пьют водку, но не имеют в домашнем хозяйстве слонов. Король этому не поверил: не может быть, чтобы на слонах никто не ездил, они же такие удобные! В 1874 году Бирма официально попросила Россию принять её под свою защиту и покровительство, пожелав стать протекторатом «северной империи», но ваш царь не ответил: не хотел портить отношения с Британией. Иначе, как знать, возможно, после революции мы стали бы 16-й республикой СССР. В самом начале XX века русские врачи помогли Бирме (уже захваченной англичанами) справиться с эпидемией малярии, а в 1917 году слепой учёный из Российской империи Василий Ярошенко стал директором школы для незрячих детей. Вы нам не чужие. 

«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря
 Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Генерал Не Вин (правивший Бирмой с 1962 по 1988 год) считал Будду самым первым коммунистом. В Советском Союзе эту идею не очень понимали, но, поскольку южноазиатская страна произнесла магическое слово «социализм», туда направили агрономов, строителей и геологов - помогать в разработке природных ресурсов. «Затем Не Вин отобрал у англичан и американцев в собст­венность республики банки, корпорации и концерны, - объясняет 77-летний Мьо Вин, в 60-е учившийся в Москве на хирурга. - Даже кафе и магазины у нас стали государственными. Сейчас бывший лидер (он умер в 2002 году. - Авт.) в народе непопулярен, а вот по участию русских в развитии нашей страны люди откровенно скучают. В моё время многие бирманцы могли рассказать - один ходил в школу, спроектированную русскими архитекторами, другому в разгар эпидемии лихорадки спас жизнь русский врач, а треть­его выучил физике и математике русский профессор». Любопытно, ведь Россия очень далеко (в лучшем случае 12 часов полёта с пересадками), а наше участие в развитии «буддийского социализма» ценят многие. «Товарищ Не Вин» в 1988 году ушёл в отставку в ходе студенческих бунтов - он погорел на реформе типа советского премьера Павлова, решив изъять из хождения одни денежные купюры и заменить их другими. Тут-то и началось - демонстрации подавили силой, но власть на следующие 25 лет захватили военные, сместив Не Вина. «Гражданские» возглавили Мьянму только в 2013 году.

«О русских - лишь хорошее»

- Однако даже новое прозападное правительство - и президент, и премьер-министр Аун Сан Су Чжи - дочь национального героя, долгое время бывшая противником режима и сидевшая под домашним арестом, - говорят о России только хорошее, - сообщил мне российский дипломатический источник в Янгоне. - Все считают, что нужно развивать торговлю и сотрудничество. Именно поэтому призыв Америки примкнуть к санкциям против РФ вызывает в Мьянме недоумение. Армия здесь экипирована российским оружием - закуплены самолёты ­МиГ-29, вертолёты Ми-24, зенитно-ракетные комплексы «Печора», выс­шие офицеры прошли обучение в России. Конечно, среди чиновников Мьянмы есть люди, долго бывшие в эмиграции на Западе и получившие там образование: они пытаются высказаться против нашей дружбы. Но население их не слышит - тем более РФ и Китай всегда поддерживают Мьянму в ООН.


«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря
Будду здесь считают первым коммунистом, а основные домашние животные - слоны и обезьяны. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Запретите ваш оливье!»

Энтузиасты многократно обращались в МИД России с просьбой возродить в Янгоне Русский культурный центр, работавший во времена СССР. В последние годы всё больше мьянманцев интересуются изучением русского языка. Несколько сотен жителей Мьянмы, получивших образование в Советском Союзе, уверены: граждане страны только обрадуются появлению такого учреждения, где можно посмотреть российские фильмы, почитать новые книги и узнать об истории России. «Я назвал свою дочь русским именем - Светлана, - с гордостью признаётся выпускник советского вуза Мьо Вин. - И сам выучил её вашему языку. Она никогда не была в России, но прекрасно говорит по-русски. Интерес к вашей культуре начался с того, что я читал ей в детстве русские сказки. Если в Мьянме возникнет центр с изучением «великого и могучего» - это будет прекрасно». В одном из книжных магазинов в Янгоне я натыкаюсь на юношу, с любопытством листающего… книгу Горького «Мать» - в Мьянме свой алфавит, я узнаю роман лишь по фото писателя на обложке. «Хотите почитать?» - «Да, друг сказал - сильная вещь». На полках находятся и Пушкин, и Чехов - пусть явно и не в таких масштабах, как раньше.

«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря
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«А оливье у вас по-прежнему популярен?» - спрашивает меня 68-летний выпускник МГУ, учившийся в Москве 45 лет назад. «Да, конечно». - «Слушайте, этот салат нужно запретить. Зависимость от него - как от наркотика, я помню вкус, словно всё было вчера». В отношениях СССР и тогдашней Бирмы происходило всякое, включая и лёгкое похолодание: в Москве не смогли привыкнуть к смеси Владимира Ильича и Будды. Однако никто здесь не обвиняет Россию, что Бирму заставили принять социализм, а всегда говорят о русских с улыбкой и благодарят за помощь. 

Некоторым нашим экс-со­братьям из Восточной Европы и стран СНГ хорошо бы прокатиться в Мьянму, дабы понять: ваши беды и проблемы глупо постоянно сваливать на Россию и русских. Во-первых, экономике это ничуть не поможет. Во-вторых, надо жить будущим, а не прошлым. У Мьянмы это получается неплохо.    

«Пьют водку на слонах». Как Мьянма чуть не стала частью соцлагеря
Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Автор благодарит за помощь директора авиакомпании из Мьянмы Чжо Мин У и вице-президента Российского общества дружбы с Мьянмой Александра Островского.

 
 
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В XX веке это государство целых 26 лет строило социализм по примеру СССР, добавив немножко буддизма. Однако мьянманцы отличаются от наших бывших «друзей». Чем же?
 
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