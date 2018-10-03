В аг. Верхний Теребежов внучка выпивала с бабушкой, а потом ударила её ножом 



71-летняя пенсионерка получила ножевое ранение в результате ссоры с 32-летней внучкой после совместного распития спиртных напитков в Столинском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент случился 2 октября в агрогородке Верхний Теребежов. Предварительно установлено, что пожилая женщина выпивала алкоголь со своей неработающей внучкой, с которой вместе проживала. В какой-то момент между родственницами возник конфликт. Вместо словесных аргументов в споре младшая схватилась за нож и нанесла старшей проникающее ножевое ранение. Пенсионерку госпитализировали. Нож изъят.

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Часть 1 статьи 147 предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Вероника ГЕЙДЕН