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В аг. Верхний Теребежов внучка выпивала с бабушкой, а потом ударила её ножом 

04.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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В аг. Верхний Теребежов внучка выпивала с бабушкой, а потом ударила её ножом 
71-летняя пенсионерка получила ножевое ранение в результате ссоры с 32-летней внучкой после совместного распития спиртных напитков в Столинском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент случился 2 октября в агрогородке Верхний Теребежов. Предварительно установлено, что пожилая женщина выпивала алкоголь со своей неработающей внучкой, с которой вместе проживала. В какой-то момент между родственницами возник конфликт. Вместо словесных аргументов в споре младшая схватилась за нож и нанесла старшей проникающее ножевое ранение. Пенсионерку госпитализировали. Нож изъят.

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Часть 1 статьи 147 предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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71-летняя пенсионерка получила ножевое ранение в результате ссоры с 32-летней внучкой после совместного распития спиртных напитков в Столинском районе, сообщили
 
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