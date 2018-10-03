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2 октября задержаны и будут депортированы 5 граждан Украины

04.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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2 октября задержаны и будут депортированы 5 граждан Украины
Утром 2 октября пинские пограничники в 600-х метрах от белорусско-украинской границы выявили трех мужчин без документов, со слов, граждан Украины. Жители н.п. Старое Село Ровенской области нарушили государственный рубеж, собирая клюкву.

Все трое задержаны до установления личности, в отношении них начат административный процесс по ст.ст.23.29 и 23.55 КоАП Беларуси. 
Спустя несколько часов на железнодорожной станции Бухличи в поезде местного сообщения, следующем из Лунинца, пограничный наряд задержал двух граждан Украины 1974 и 1967 гг.р., которые находились в пограничной зоне без пропусков. Внятных объяснений о цели своего нахождения на режимной территории они дать на смогли. При этом в отношении одного из мужчин также составлен протокол по ст. 23.4 КоАП за невыполнение законных требований пограничников о проверке документов.

В отношении него была применена физическая сила и специальные средства. По результатам освидетельствования в Столинской райбольнице наличие алкоголя в выдыхаемых парах у задержанных составило 2.8 и 3.4 промилле соответственно. 
Граждане Украины оформлены нарушителями пограничного режима. После завершения разбирательства все они будут переданы украинской стороне. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.

Вероника ГЕЙДЕН

По материалам сайта http://gpk.gov.by

 
 
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Утром 2 октября пинские пограничники в 600-х метрах от белорусско-украинской границы выявили трех мужчин без документов, со слов, граждан Украины.
 
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