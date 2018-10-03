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МАРТ заставит магазины продавать больше белорусских яблок

04.10.2018 10:02 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ заставит магазины продавать больше белорусских яблок

Министерство антимонопольного регулирования и торговли готовит изменения в ассортиментный перечень продовольственных магазинов. Белорусские яблоки станут обязательным атрибутом.

Как заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, по нынешним требованиям в белорусских продовольственных магазинах, в зависимости от формата, должны присутствовать от одного до трех наименований яблок белорусского производства. Подготовленные изменения в ассортиментный перечь увеличат эти требования вдвое, чтобы каждый магазин представлял покупателям 2-6 наименований яблок.

Ожидается, что соответствующий документ будет принят уже на следующей неделе. Правда, как пояснил Артур Карпович, данная мера будет носить временный характер и будет рассчитана лишь на сезон. Она вводится, чтобы обеспечить реализацию небывалого урожая яблок в текущем году.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли готовит изменения в ассортиментный перечень продовольственных магазинов. Белорусские яблоки станут...
 
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