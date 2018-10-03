Тренер БГК: Если появлюсь в этом мире еще раз, то хочу быть лошадью у моей подруги

Во Всемирный день животных предлагаем парочку историй от тренера БГК имени Мешкова Рауля Алонсо.



Фото из личного архива Рауля Алонсо

Собачка по кличке «Спасибо». Как испанские тренеры БГК могут стать хозяевами белорусского пса

Любопытно, что испанец Рауль Алонсо, похоже, скоро обзаведется домашним питомцем в Беларуси. Причем разделит эту почетную и ответственную участь с главным тренером мешковцев. Черный дворняжка по имени «Спасибо» настолько полюбил Маноло Каденаса и Рауля Алонсо, что те уже всерьез подумывают о том, чтобы «прописать» животное на своей территории.

— Мы живем в частном секторе Бреста — делим с Маноло дом на двоих, — продолжает свой рассказ тренер мешковцев. — И вот однажды к нам стал захаживать в гости черный симпатичный пес.

У него нет ошейника, за ним никто не приходит. А собачка очень хорошая — молодая, веселая. После нескольких таких визитов мы решили дать псу имя. И как-то сразу на ум пришло «Спасибо». Во-первых, местное и, наверное, понятное для него слово, во-вторых — других мы на то время еще и не знали. Так вот: теперь каждое утро Спасибо завтракает у нас. Мы уже купили ему специальный корм. Навыки ухода за собаками у нас есть: у меня когда-то жили два пса, Маноло тоже в Испании держит собаку.

Так что знаем, что к чему.

А на прошлой неделе собачка немного приболела. Очень взволновались: пес отказывался от еды. Но уже все в порядке. Обнаружили у него клещи — все осторожно достали. Думаю, из-за них пес чувствовал себя не очень.



Пес Спасибо с главным тренером БГК имени Мешкова Маноло Каденасом. Фото из личного архива Рауля Алонсо

Спасибо ведет себя как тинейджер — кушает у нас и убегает прочь. Свободолюбивое существо.

Каждый раз Спасибо нас провожает, пробегая по улице метров 200 рядом с такси, на котором мы уезжаем. Потом так же встречает. Очень переживаем за пса, когда в отъездах. Но всякий раз возвращаемся — и Спасибо уже у порога — виляет хвостом и радуется встрече.

Уже планируем отвезти его к ветеринару — надо поддержать иммунную систему животного необходимыми прививками.

Когда я рассказал о собаке моей подруге — та произнесла в приказном порядке: «Немедленно забирайте себе!». Но сначала мы все-таки подождем. А вдруг найдутся хозяева…

Почему уход за лошадью — это необыкновенно

Когда мы говорим о домашних животных, чаще всего всплывают ассоциации с котом или собакой… На вопрос о наличии домашних питомцев тренер БГК им. Мешкова Рауль Алонсо ответил еще неожиданно и интригующе: «У меня есть лошадь»… Об этом следующая история.



Фото из личного архива Рауля Алонсо

— Точнее сказать — лошадь есть у нас. Изначально она принадлежала моей подруге. Но после нашего знакомства постепенно и я был втянут в процесс ухаживания за животным. Хотя, скажу честно, это было непросто. Я дитя больших городов. И конюшня для меня — это было что-то вообще далекое и чужое. Но со временем втянулся.

Имя у нашей красавицы испанское — Вива ла вида, как и название известного шлягера группы Coldplay. В переводе означает «Пусть живет жизнь». Тракенская порода, которая после второй мировой была на грани исчезновения. Сейчас нашей Вива десять лет.

Как я уже говорил, поначалу это был совсем чужой для меня мир. Каждый раз, когда видел, как подруга ухаживает за ней или скачет верхом — очень переживал. А вдруг что-нибудь случится?

И ведь однажды случилось. Как-то перед барьером Вива резко остановилась. И Яне просто перелетела через нее, упала и ушибла ногу. Пришлось отменить уже запланированный отпуск…

С течением времени Вива стала частью моей семьи. Время, когда ухаживаешь за животным или просто находишься рядом с ним — необыкновенное. Ты мгновенно переключаешь мысли от повседневности и просто отдыхаешь.

Наездник я не очень. Есть такая испанская поговорка: в доме кузнеца — деревянные ножи. Так и у меня: есть прекрасная наставница по верховой езде, а освоить это ремесло в совершенстве пока не получается.



Фото из личного архива Рауля Алонсо

У нашей Вива, считаю, лучшая в мире забота. Я уже как-то подумал, что если однажды появлюсь в этом мире еще раз, то хочу быть лошадью у моей подруги (смеется). У Вива всегда топ-пакет услуг: витамины, кремы, лучшая еда.

Я больше все-таки помощник в процессе ухаживания, наблюдатель, поклонник. И это мне тоже безумно нравится: чищу, кормлю, просто гуляю рядом или снимаю на видео, как скачет верхом на Виве Янне. Потом вместе просматриваем запись и анализируем технику езды.

Каждый раз, когда Янне приходит домой счастливой после очередных скачек — счастлив и я. Только повторяю каждый раз: «Больше не падай с лошади — я хочу съездить в отпуск».