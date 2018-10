3 октября американцы получили на мобильные телефоны сообщение с надписью «президентская тревога». Это проверка системы для оповещения граждан o чрезвычайных ситуациях, в том числе o терактах или катастрофах, пишет TJournal со ссылкой на CNN.

Three New Yorkers are suing President rump and FEMA to stop #PresidentialAlert .



Why? They're concerned he may broadcast "arbitrary, biased, irrational" messages to the country. https://t.co/YhqOJvd10e pic.twitter.com/ScYWFQ6srI