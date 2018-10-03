3 октября американцы получили на мобильные телефоны сообщение с надписью «президентская тревога». Это проверка системы для оповещения граждан o чрезвычайных ситуациях, в том числе o терактах или катастрофах, пишет TJournal со ссылкой на CNN.

Three New Yorkers are suing President rump and FEMA to stop #PresidentialAlert .



Why? They're concerned he may broadcast "arbitrary, biased, irrational" messages to the country. https://t.co/YhqOJvd10e pic.twitter.com/ScYWFQ6srI — CNET (@CNET) 4 октября 2018 г.

Первую в истории США проверку устроило Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA). В системе задействованы крупнейшие операторы сотовой связи.

После получения «президентской тревоги» на экранах телефонов появилось сообщение о сохранении спокойствия: это «испытание системы» и «никаких действий предпринимать не нужно».