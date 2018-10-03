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На мобильные телефоны американцев пришло сообщение о тестовой "президентской тревоге"

04.10.2018 10:08 — Разное | Tut.by  
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3 октября американцы получили на мобильные телефоны сообщение с надписью «президентская тревога». Это проверка системы для оповещения граждан o чрезвычайных ситуациях, в том числе o терактах или катастрофах, пишет TJournal со ссылкой на CNN.

Первую в истории США проверку устроило Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA). В системе задействованы крупнейшие операторы сотовой связи.

После получения «президентской тревоги» на экранах телефонов появилось сообщение о сохранении спокойствия: это «испытание системы» и «никаких действий предпринимать не нужно».

 
 
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