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На мобильные телефоны американцев пришло сообщение о тестовой "президентской тревоге"
3 октября американцы получили на мобильные телефоны сообщение с надписью «президентская тревога». Это проверка системы для оповещения граждан o чрезвычайных ситуациях, в том числе o терактах или катастрофах,
Первую в истории США проверку устроило Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency, FEMA). В системе задействованы крупнейшие операторы сотовой связи.
После получения «президентской тревоги» на экранах телефонов появилось сообщение о сохранении спокойствия: это «испытание системы» и «никаких действий предпринимать не нужно».
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Это проверка системы перед возможными происшествиями.
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