Андрей Янчевский рассказал о празднике города и планах по развитию региона

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский в интервью СБ Беларусь Сегодня накануне Дня города рассказал о преемственности поколений и дальнейшем развитии малого региона.

— В программу праздника, полюбившегося горожанам, всегда стараемся привнести что-то новое, и на заседании исполкома, обсуждая, чем порадуем жителей на этот раз, единодушно сошлись во мнении, что недостаточно внимания уделяем молодежи. А ведь благодаря молодым талантливым и увлеченным людям Слуцк постоянно звучит на интеллектуальных турнирах, олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Поэтому все площадки Дня города так или иначе чем-то привлекут молодых жителей. Это и выступления автомоделистов Центра технического и прикладного творчества, и выставка рыцарских доспехов, и разные мастер-классы, квесты. Проведем конкурс рыболовов «Удача на крючке» на базе отдыха «Рудня», затем сварим уху и угостим всех желающих. Наши колледжи и лицей организуют выставку-презентацию «Зовем в профессию». Состоятся соревнования по корфболу, мини-футболу среди учащихся, показательные выступления по воркауту, карате. Центральным событием станет не традиционное шествие, а молодежный арт-парад. Думаю, будет интересно. В этот день наш город также гостеприимно примет участников республиканского финала семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» с его зрелищными конкурсами.

— Андрей Владиславович, каждый год в городе происходят изменения в лучшую сторону. Особенно много сделано к его 900-летию. Чего ждать на этот раз?

— Городское освещение на 80 процентов заменили на светодиодное, к концу года на всех улицах установим новые светильники. В сравнении с традиционными источниками света это на треть меньше энергозатрат. В следующем году приступим к замене ртутных ламп на селе. Закончим реконструкцию краеведческого музея. Денег на оформление экспозиций пока нет, но в любом случае в 2019-м найдем средства. Это же наша история, духовное наследие. Здание музея — одна из визитных карточек города, памятник республиканского значения и находится под охраной государства.

— Молодому поколению предстоит продолжать развитие района. Можно ли назвать молодых и амбициозных лидеров, проявивших себя на производстве, в социальной сфере?

— Несомненно. Например, Сергей Ворона успешно возглавляет уже объединенное хозяйство «Летковщина», филиал Слуцкого мясокомбината. Думаю, у него большое будущее. Могу назвать моего первого заместителя Дмитрия Королева, который работоспособен, имеет конструктивный склад ума, хорошо адаптировался в должности. Много других перспективных ребят. То же самое и в социальной сфере — есть много прекрасных молодых педагогов, врачей. Стараемся всячески помогать им обустроиться на новом месте, выделяем им арендное жилье в первую очередь. Налажено взаимодействие с руководителями, куда прибывает пополнение. К примеру, главврач заранее предупреждает, что приходят на работу выпускники и ему необходимо столько-то квартир. У нас есть фонд — мы строим арендное жилье, которое подготавливаем к прибытию молодых специалистов. Они даже не ожидают, что им сразу предложат квартиру или комнату.

Поднимаем зарплату бюджетникам. За сентябрь и октябрь за счет этого вырастет средняя заработная плата по району. Производственникам, конечно, сложнее ее поднимать, особенно сельскому хозяйству, где производительность труда намного не вырастет. Валовое производство, а недобор продукции ощутимый, не позволяет добавлять в оплате.

— Чтобы праздник прошел на высоком уровне, всем надо хорошо поработать. Как предприятия справляются с доведенными заданиями?

— По полугодию выполнили все прогнозные показатели, за исключением экспорта товаров, потому что сыродельный комбинат, один из основных экспортеров, был закрыт для России и вынужден продавать продукцию на внутреннем рынке. Вместе с тем хочу отметить, что цены внутренние не менее выгодные, чем экспортные. И сейчас, когда предприятию уже разрешены поставки, особо не бросаемся торговать с российскими регионами, следим за конъюнктурой. Плюс хорошо поработали с Китаем, заключили контракт на 5 тысяч тонн сухого молока. Делегация района посетила город Увэй провинции Ганьсу, выступающий узловым пунктом на Евро-азиатском континентальном мосту. Этот город известен как важный транспортный узел и региональный центр Западного Китая. Между районом и Увэем подписано соглашение о побратимских отношениях. В Китае будет создан магазин розничной торговли товарами слуцких предприятий. Договорились и о поставках мясо-молочной продукции. Китайская сторона также заинтересована в инвестировании сельского хозяйства.

К сожалению, за 9 месяцев не достигнем запланированного прогноза по ряду показателей. Но не по вине предприятий. Скажем, показатель по строительно-монтажным работам резко упадет, потому что завершается реконструкция дороги Р-23, значительно увеличившая объемы строймонтажа. Добрать на других объектах практически невозможно, и по году выполнение задания составит около 60 процентов. Не выполним экспорт услуг.

Основное для нас все-таки заработная плата. Это благосостояние людей, их настроение и отношение к труду. Задание доведено высокое, 124 процента к прошлому году. Уже можно спрогнозировать, что добавим около 15 процентов, может, больше, и для этого года рост неплохой.

— Промышленность района, как известно, напрямую связана с переработкой сельхозпродукции. Поэтому если не все, то многое зависит от того, как сработает село.

— Агропромышленный комплекс — первооснова всего. Ведь именно сельское хозяйство дает то, что необходимо для стабильного развития, — сырье. А без него невозможны ни поступления в бюджет, ни экономическая стабильность, ни развитие социальной сферы. Из-за недобора урожая, хоть мы больше всех в стране намолотили рапса, больше всех в области зерна, возможно, не выполним годовой показатель по валовому производству сельхозпродукции. Но в целом не могу сказать, что коллективы плохо работали. Надо учесть и объективные причины.

В развитии села ставку делаем на максимальное получение товарной продукции, от чего и зависит стабильное состояние хозяйств. На этом все завязано. Есть планы по оптимизации сельхозпредприятий, по улучшению их финансового положения. Каждый год добавляем тысячу коров, растет реализация молока. Значит, надо укреплять кормовую базу. В плане хранения кормов за последние годы произошла настоящая революция — никаких буртов уже не будет. 280 тысяч тонн ежегодно закладываем сенажа и 300 тысяч тонн силоса, это большой объем, и траншей не хватало. Но сейчас проблема решена. Только в этом году построено 50 сенажных траншей и 100 — за предыдущие три года. Также за три года построили больше ста типовых зданий. Единственное до чего не дошли руки — благоустройство ферм и мехдворов. Думаем, как найти ресурсы, потому что существенно отстали здесь от передовых районов, таких как Несвижский, Берестовицкий, Гродненский. Там буквально все в асфальте и газонах — европейский уровень культуры производства.

— Успешное развитие района во многом зависит от инвестиционных поступлений. Как реализуются инвестпроекты?

— Завершается строительство завода по производству кран-балок и кранов при участии Слуцкого завода подъемно-транспортного оборудования и БЕЛАЗа. На территории СНГ аналогов такому производству нет. Реализация проекта, а завод планируют запустить в начале следующего года, позволит создать 80 высокооплачиваемых рабочих мест, повысить объемы поступлений в местный бюджет. Хотя для нашего района этого недостаточно.

Вселяет надежду на больший интерес инвесторов к району ввод новой дороги Р-23. Уже наблюдаем некоторую их активность — собираются, в частности, покупать пустующее здание «Модуля», присматриваются к пивзаводу. Хотелось бы, конечно, серьезных предложений. Показательный пример — «Марк Формэль». Несколько лет назад компания выкупила в городе бывшую казарму, создала швейное производство, не прося ничего у власти. Вот с таким обязательным и платежеспособным бизнесом мы всегда рады сотрудничать.

— Насколько поспособствовали ситуации на рынке труда принятые законодательные акты, направленные на раскрепощение деловой инициативы?

— Мы видим, что за 8 месяцев выросло количество ИП, хотя ранее наблюдалась отрицательная динамика. Жители района чаще регистрируются ремесленниками. Расширение перечня видов деятельности, для которых не требуется регистрация, позволяет легально заработать на максимально простых условиях. Это нормальная тема, когда человек сам себя обеспечивает работой. Но, как я вижу проблему, для открытия рабочих мест в масштабах страны необходимо иметь некий фонд, где аккумулировать средства на создание в регионах новых высокотехнологичных производств. Наряду с тем, что мы приглашаем инвесторов, привлекаем их всякими «пряниками». Но этого недостаточно для равномерного развития районов страны. Конечно, строительство предприятий должно проводиться с тщательным изучением как рынка рабочей силы, так и сбыта продукции.

И в завершение хочу поздравить жителей Случчины с предстоящим праздником и пожелать всем здоровья, благосостояния, новых свершений.