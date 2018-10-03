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Изобретения прошлого, которые мы утратили

04.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Современные изобретения кажутся нам верхом научной мысли. Куда уж представителям прошлого с нами тягаться?! Но и в былые времена были такие творения, которые превосходил свое время и смогли бы изменить даже наш мир. Но они, к сожалению, уже утрачены.

Скрипка Страдивари

До сих пор ученые гадают, почему инструменты Антонио Страдивари были поистине уникальны? 8 поколений ремесленников в его семье изготавливали удивительные скрипки, но технологию и материалы хранили в секрете. На сегодняшний день осталось всего 500 изделий, которые можно купить за бешеные деньги. А как сделать нечто подобное – понять не удалось.

 
 
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Современные изобретения кажутся нам верхом научной мысли. Куда уж представителям прошлого с нами тягаться?! Но и в былые времена были такие творения, которые...
 
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