Мудрые советы для разумной хозяйки

✔ Секрет борща: свеклу для борща нужно почистить и варить целиком в бульоне все время пока варится бульон. Затем мясо и свеклу вынуть, бульон процедить и варить борщ как обычно только в самом конце приготовления вареную свеклу потереть на крупной терке, положить в уже готовый борщ. Дать закипеть и выключить. Вкус особенный, а цвет отличный.

✔ Шкурки с сала хорошо добавить при варке холодца из любого мяса( при разделке мяса срезть и заморозить). Холодец получается густой в шкурке много желирующих веществ.