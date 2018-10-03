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Мудрые советы для разумной хозяйки
04.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
✔ Секрет борща: свеклу для борща нужно почистить и варить целиком в бульоне все время пока варится бульон. Затем мясо и свеклу вынуть, бульон процедить и варить борщ как обычно только в самом конце приготовления вареную свеклу потереть на крупной терке, положить в уже готовый борщ. Дать закипеть и выключить. Вкус особенный, а цвет отличный.
✔ Шкурки с сала хорошо добавить при варке холодца из любого мяса( при разделке мяса срезть и заморозить). Холодец получается густой в шкурке много желирующих веществ.
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✔ Секрет борща: свеклу для борща нужно почистить и варить целиком в бульоне все время пока варится бульон. Затем мясо и свеклу вынуть, бульон процедить и варить...
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