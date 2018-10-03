Что нельзя есть натощак

Выпечка вызовет апатию, цитрусовые — гастрит, а кофе с молоком — камни в почках.

То, что завтрак — самая важная еда за день, мы с горем пополам выучили. В итоге утром мы добросовестно едим, да только не всегда то, что нужно..

ДРОЖЖИ. Они способствуют выработке желудочных газов, желудок вздувается, что, сами понимаете, не особо приятно. Поэтому натощак любая дрожжевая выпечка — зло.