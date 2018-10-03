Как не заболеть на работе в сезон ОРВИ?

Некоторые витамины и БАДы способны укрепить ваш иммунитет и повысить устойчивость к вирусам. Среди них — витамин D, от хронического дефицита которого страдает большинство россиян в холодное время года. Он важен в работе иммунитета, поэтому дополнительный прием витамина D поможет уберечь от заражения ОРВИ в офисе или в автобусе по дороге на работу. Есть надежда и на экстракт эхинацеи — в некоторых исследованиях он показывает эффективность в профилактике простуд. А вот разрекламированный витамин С, увы, никак не снижает частоту простудных заболеваний. Но принимать его все равно имеет смысл: если вы все же заболеете, инфекция будет протекать легче и пройдет быстрее.

Сделайте прививку от гриппа

От обычной простуды, к сожалению, нет вакцин. Ведь то, что мы называем простудой — это ОРВИ, вызванная одним из более 200 различных вирусов-возбудителей. Делать прививку от каждого— это, безусловно, абсурд. А вот от вируса гриппа — наиболее опасного возбудителя ОРВИ, к тому же постоянно мутирующего, — вакцину создают каждый год. И вы очень поможете себе, если будете ежегодно делать прививку — это самый эффективный способ спасти себя от заражения гриппом. Получить вакцину от гриппа могут все люди старше 6 месяцев, и сделать это лучше до конца октября. Особенно важно привиться беременным, людям с хроническими болезнями вроде астмы и диабета, работающим пенсионерам.

Берегите себя

В широком смысле — старайтесь бережно относиться к своему организму и не тратьте его ресурсы зря, чтобы в случае чего он смог справиться с вирусом, не доводя дело до больничного. Это значит, что вам следует хорошо — регулярно и разнообразно — питаться, избегать лишних стрессов и высыпаться. Ученые до конца не понимают, как, но это работает: такие простые меры укрепляют иммунитет и помогают сопротивляться простудам.

Что мне делать, если болею я и не хочу заразить коллег?

Забудьте про медицинские маски — они недостаточно эффективны, чтобы предотвратить распространение вируса в повседневной жизни. Конечно, лучшее, что вы можете сделать для коллег, — это остаться дома. Как минимум до тех пор, пока с момента последней лихорадки не пройдет 24 часа.