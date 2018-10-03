Подводные камни безнала. Какие ошибки мы совершаем с банковской картой

Банковские карты и безналичные платежи плотно вошли в нашу жизнь: с их помощью мы оплачиваем коммунальные услуги, совершаем покупки в интернет-магазинах, да и просто расплачиваемся за ужин в ресторане. При этом иногда, пользуясь «пластиком», мы совершаем банальные ошибки, из-за которых теряем деньги.

Не пользуемся картами с кешбэком

Банки используют разные способы привлечь клиентов: одни предлагают льготное годовое обслуживание, другие начисляют процент на оставшиеся на счете деньги, третьи возвращают часть средств за покупки, причем кешбэк может составлять от 0,1% до 30% за операцию. Одни финансовые организации начисляют в качестве кешбэка рубли, другие — собственную «валюту», бонусы, которые можно обменять на авиамили, кроссовки, косметику и т. д.

В зависимости от ваших расходов с помощью кешбэка можно зарабатывать вполне осязаемые деньги.

Заводим несколько карточек

С другой стороны, желание сэкономить и заработать с помощью кешбэка может привести к другой крайности, когда в вашем кошельке расплодится слишком много карточек: по этой начисляются дополнительные проценты в супермаркетах, по той — в салонах красоты, а по третьей — за гостиницы и авиабилеты. Опасность использования большого количества карточек в том, что расходы на их обслуживание и СМС-информирование могут превысить доход от кешбэка. Да и не очень удобно расплачиваться одной картой в магазине, другой — в парикмахерской и так далее. В идеале нужно иметь одну карточку, по которой начисляются бонусы за все покупки и повышенный кешбэк за покупки в тех категориях, которыми вы пользуетесь чаще всего.



Откуда деньги? В каких случаях банк может заблокировать операцию Подробнее

Игнорируем кредитные карты с льготным периодом

Сэкономить можно с помощью кредиток с льготным периодом погашения, во время которого на взятую в долг сумму не начисляются проценты. Как правило, это 50-60 дней. Допустим, у вас карта с лимитом 2 тысячи рублей и льготным периодом в два месяца. Свои средства можно положить в банк, а жить на кредитные деньги. К истечению льготного периода финансы с депозита снимаются и перекладываются на кредитку. Для реализации этой стратегии вам понадобится доходная карта (или вклад) с ежемесячным начислением процентов и возможностью снимать деньги без потери начисленного.

Запомните: этот способ работает только в том случае, если вы уверены в собственном финансовом положении. В противном случае есть риск не уложиться в льготный период и "попасть" на проценты (а по кредитным картам они выше, чем по потребительским кредитам).

Расчет льготного периода — очень распространенная ошибка, с которой сталкиваются владельцы кредитных карт. Многие потребители считают, что он отсчитывается со дня покупки, однако это не так: отсчет идет с определенной календарной даты. Если льготный период погашения составляет, например, 60 дней, это не означает, что у клиента обязательно будет два месяца до того, как начнут начисляться проценты.

Самый простой способ контролировать окончание льготного периода — мобильное приложение банка, где отображается информация обо всех ваших финансах.

Не замазываем CVC-код

Размещенная на банковской карте информация — ее номер, фамилия и имя владельца, срок действия, трехзначный CVC-код — является конфиденциальной. Зная ее, аферисты могут опустошить ваш счет.

Но бывает, что наша карточка попадает в руки к чужим людям: например, к официанту в ресторане. Чтобы аферисты не добрались до ваших денег, рекомендуем затереть размещенный на внутренней стороне карты CVC-код (только сначала запомните его).