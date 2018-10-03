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Житель Бреста продал автомобиль за $10 000. Деньги конфисковали

04.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Житель <a href="http://brest.21.by" class="tag-link">Бреста</a> продал автомобиль за $10 000. Деньги конфисковали

Как известно, в Беларуси расчеты по сделкам должны осуществляться в национальной валюте. 

Видимо, об этом забыл житель Бреста, решивший продать свой автомобиль. В итоге он остался и без машины, и без денег.

По информации Госавтоинспекции Брестской области, гражданин оценил свой «Фольксваген-Джетта» в 20 000 рублей. Однако предпочел принять день в иностранной валюте, а именно, он получил 10 000 долларов.

За незаконную операцию, вернее, расчет по сделке, у продавца конфисковали все полученные за продажу автомобиля деньги, а у покупателя – машину. Помимо этого на последнего наложили штраф в 50 базовых величин – 1 225 рублей. 

 

Белновоти.

 
Теги: Брест
 
 
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Как известно, в Беларуси расчеты по сделкам должны осуществляться в национальной валюте. 
 
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