Житель Бреста продал автомобиль за $10 000. Деньги конфисковали





Как известно, в Беларуси расчеты по сделкам должны осуществляться в национальной валюте.

Видимо, об этом забыл житель Бреста, решивший продать свой автомобиль. В итоге он остался и без машины, и без денег.

По информации Госавтоинспекции Брестской области, гражданин оценил свой «Фольксваген-Джетта» в 20 000 рублей. Однако предпочел принять день в иностранной валюте, а именно, он получил 10 000 долларов.

За незаконную операцию, вернее, расчет по сделке, у продавца конфисковали все полученные за продажу автомобиля деньги, а у покупателя – машину. Помимо этого на последнего наложили штраф в 50 базовых величин – 1 225 рублей.

Белновоти.