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Житель Бреста продал автомобиль за $10 000. Деньги конфисковали
04.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Как известно, в Беларуси расчеты по сделкам должны осуществляться в национальной валюте.
Видимо, об этом забыл житель Бреста, решивший продать свой автомобиль. В итоге он остался и без машины, и без денег.
По информации Госавтоинспекции Брестской области, гражданин оценил свой «Фольксваген-Джетта» в 20 000 рублей. Однако предпочел принять день в иностранной валюте, а именно, он получил 10 000 долларов.
За незаконную операцию, вернее, расчет по сделке, у продавца конфисковали все полученные за продажу автомобиля деньги, а у покупателя – машину. Помимо этого на последнего наложили штраф в 50 базовых величин – 1 225 рублей.
Белновоти.
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Как известно, в Беларуси расчеты по сделкам должны осуществляться в национальной валюте.
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