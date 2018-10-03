ГАИ призывает водителей в ненастную погоду быть предельно внимательными на дорогах



Госавтоинспекция призывает водителей в сложных погодных условиях быть предельно внимательными на дорогах, отметила старший инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.

"В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, в связи с этим ГАИ рекомендует всем участникам дорожного движения учитывать погодные условия, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и отложить дальние поездки. Если все же пришлось сесть за руль, необходимо соблюдать повышенную осторожность и во время сильных осадков двигаться с включенным ближним светом фар", - сказала Вероника Романькова. Особое внимание водителям необходимо обратить на техническое состояние автомобиля.

"Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее на дороге для других участников дорожного движения. Вождение в плохую погоду всегда рискованно, поэтому не следует делать резких маневров и торможений, скорость движения должна быть на порядок ниже обычной. Нужно понимать, что на мокрой проезжей части многие ситуации, которые летом на сухой дороге можно попросту проигнорировать, чреваты самыми серьезными последствиями", - отметила старший инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Максимальная бдительность не будет лишней и для пешеходов.

"Переходить проезжую часть необходимо только в разрешенных местах, предварительно убедившись, что все машины остановились. В сложных погодных условиях водителю нелегко быстро остановить автомобиль, тем более, если появление пешехода будет для него неожиданным. И еще один совет: в темное время суток обязательно обозначать себя и своих детей световозвращающими элементами", - подчеркнула Вероника Романькова.

БелТА.