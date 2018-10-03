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Планируемые места установки датчиков контроля скорости 4 октября 2018 года
04.10.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ
04.10.2018
08.00-20.00 - г. Кобрин,ул. Дружбы - д. №24
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 04.10.2018 08.00-20.00 - г. Кобрин ,ул. Дружбы - д. №24 08.00-20.00 - М-1/Е30 Кобринский р-н - 56+800 09.00-15.00 - г. Брест, ул. 28 Июля -...
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