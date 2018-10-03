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Планируемые места установки датчиков контроля скорости 4 октября 2018 года

04.10.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59400.php

Планируемые места установки датчиков контроля скорости 4 октября 2018 года

04.10.2018

08.00-20.00 - г. Кобрин,ул. Дружбы - д. №24

08.00-20.00 - М-1/Е30 Кобринский р-н - 56+800

09.00-15.00 - г. Брест, ул. 28 Июля - мост через р. Мухавец

15.00-21.00 - г. Брест, Варшавское шоссе - ТРК №39

08.00-20.00 - М-12, Кобринский р-н - 19+250

07.00-19.30 - Р-44, Ивацевичский р-н - 154+050

08.00-20.00 - М-10, Лунинецкий р-н - 333+800

 
Теги: Брест
 
 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 04.10.2018 08.00-20.00 - г. Кобрин ,ул. Дружбы - д. №24 08.00-20.00 - М-1/Е30 Кобринский р-н - 56+800 09.00-15.00 - г. Брест, ул. 28 Июля -...
 
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