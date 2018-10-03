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Белорусские и российские боксеры проведут в Бресте матчевую встречу

04.10.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В легкоатлетическом манеже Бреста сегодня стартует матчевая встреча по боксу между командами Брестской области и Владимирской области (Россия), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского государственного областного училища олимпийского резерва Юрий Питерский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59398.php

Белорусские и российские боксеры проведут в Бресте матчевую встречу

В турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза Андрея Кижеватова, участвуют около 40 юношей 2003-2004 годов рождения. Хозяева представят на соревнованиях две команды, гости - одну. Юные боксеры выявят сильнейшего в 12 весовых категориях: от 44 кг до 80 кг. Бои пройдут по принципу "стенка на стенку". Обслуживать поединки будут судьи национальной категории, которые представляют Брестскую и Владимирскую области. Команда-победитель будет награждена дипломом. Также каждый участник матчевой встречи получит памятную медаль.

"Основная масса сборной Брестской области - воспитанники училища олимпийского резерва. Команда в сентябре в Пинске победила на республиканских Олимпийских днях молодежи. Для них важна встреча с представителями России. Во Владимирской области сильная школа бокса, там тренируются потенциальные соперники наших ребят во взрослом спорте", - отметил Юрий Питерский.

Помимо спортивных баталий гостей ожидает интересная культурная программа. Для них будет организована обзорная экскурсия по Бресту, во время которой они смогут познакомиться с жизнью и достопримечательностями города. Подростки и их наставники побывают в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посетят погранзаставу имени А.М. Кижеватова.

Матчевая встреча по боксу между юношами из Беларуси и России состоится уже четвертый раз. Первая прошла в 2015 году во Владимире. Одним из инициаторов и организаторов мероприятия стал внучатый племянник Андрея Кижеватова - Николай Брага.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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В легкоатлетическом манеже Бреста сегодня стартует матчевая встреча по боксу между командами Брестской области и Владимирской области (Россия), сообщил...
 
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