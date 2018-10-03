В магазинах станут продавать больше белорусских яблок

Если по нынешним требованиям в торговой сети должно быть от одного до трех наименований белорусских яблок в зависимости от формата торгового объекта, то после принятие нового постановления будет от двух до шести, сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Артура КАРПОВИЧА.

«С учетом большого урожая яблок в стране в этом году мы вводим временную норму по увеличению обязательного количества наименований белорусских яблок в торговой сети в два раза, - сообщил первый замминистра. - Допустим, если сейчас в крупном торговом объекте должно быть три наименования белорусских яблок, то со вступлением в силу постановления оно будет обязано продавать шесть наименований».

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