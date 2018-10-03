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В магазинах станут продавать больше белорусских яблок

04.10.2018 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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В магазинах станут продавать больше белорусских яблок
Фото из открытых источников

Если по нынешним требованиям в торговой сети должно быть от одного до трех наименований белорусских яблок в зависимости от формата торгового объекта, то после принятие нового постановления будет от двух до шести, сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Артура КАРПОВИЧА.

«С учетом большого урожая яблок в стране в этом году мы вводим временную норму по увеличению обязательного количества наименований белорусских яблок в торговой сети в два раза, - сообщил первый замминистра. - Допустим, если сейчас в крупном торговом объекте должно быть три наименования белорусских яблок, то со вступлением в силу постановления оно будет обязано продавать шесть наименований». 

В магазинах станут продавать больше белорусских яблок
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) готовит соответствующие изменения в постановление об ассортиментных перечнях.
 
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