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8K-телевизор Samsung будет продаваться за 15 тысяч долларов
На выставке IFA 2018 в Берлине компания Samsung
Ресурс The Verge
Линейка QLED-телевизоров Samsung с дисплеями 4K намного доступнее — за них в США просят от 1600 до 5300 долларов. Зато 8K-модель предлагают приобрести в рассрочку сроком в 36 месяцев с обязательным платежом в 415,70 долларов.
Напомним: новые 8K-телевизоры Samsung оснащаются множеством технологий улучшения изображения. Самая интересная — 8K AI Upscaling, с ее помощью видео более низкого разрешения (SD, Full HD, UHD) из любых источников сигнала автоматически масштабируется до 8K с помощью искусственного интеллекта.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры Samsung:
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В США его можно будет купить уже 28 октября.
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