8K-телевизор Samsung будет продаваться за 15 тысяч долларов

На выставке IFA 2018 в Берлине компания Samsung анонсировала топовые телевизоры разрешением 8K. Сегодня стало известно, за сколько будут продавать модификацию с самой большой диагональю экрана.





Ресурс The Verge пишет , что 85-дюймовый телевизор Samsung Q900R с QLED-матрицей и разрешением 8K (7680 на 4320 пикселей) в США оценили в 15 тысяч долларов. Старт продаж состоится 28 октября. При этом цены и дата поступления в продажу 8K-моделей с экранами на 65, 75 и 82 дюймов пока не сообщаются.

Линейка QLED-телевизоров Samsung с дисплеями 4K намного доступнее — за них в США просят от 1600 до 5300 долларов. Зато 8K-модель предлагают приобрести в рассрочку сроком в 36 месяцев с обязательным платежом в 415,70 долларов.

Напомним: новые 8K-телевизоры Samsung оснащаются множеством технологий улучшения изображения. Самая интересная — 8K AI Upscaling, с ее помощью видео более низкого разрешения (SD, Full HD, UHD) из любых источников сигнала автоматически масштабируется до 8K с помощью искусственного интеллекта.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры Samsung: