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"Плюшевый медведь" пытался прорваться на территорию базы ВВС

04.10.2018 10:35 — Разное | Tut.by  
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Руководство устроило необычную проверку службе безопасности базы ВВС Шеппард в Уичита-Фоллс, штат Техас. На базу «прорвался» человек в костюме медведя, сообщает Business Insider.


Открыть/скачать видео (4.62 МБ)

В ролике, записанном одним из очевидцев, большой плюшевый медведь подходит к посту охраны, исполняет зажигательный танец, а потом пытается прорваться на охраняемую территорию. «Нарушитель» был пойман охраной.

Офицер отдела по связям с общественностью 82-го учебного авиакрыла Джордж Вудворд рассказал, что хотя видео смешное, но такие проверки необходимы. Персонал авиабазы должен уметь ориентироваться в самых сложных и маловероятных и даже странных ситуациях.

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Это была специальная проверка службы безопасности авиабазы.
 
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