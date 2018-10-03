"Плюшевый медведь" пытался прорваться на территорию базы ВВС

Руководство устроило необычную проверку службе безопасности базы ВВС Шеппард в Уичита-Фоллс, штат Техас. На базу «прорвался» человек в костюме медведя, сообщает Business Insider.



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В ролике, записанном одним из очевидцев, большой плюшевый медведь подходит к посту охраны, исполняет зажигательный танец, а потом пытается прорваться на охраняемую территорию. «Нарушитель» был пойман охраной.

Офицер отдела по связям с общественностью 82-го учебного авиакрыла Джордж Вудворд рассказал, что хотя видео смешное, но такие проверки необходимы. Персонал авиабазы должен уметь ориентироваться в самых сложных и маловероятных и даже странных ситуациях.