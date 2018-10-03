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"Плюшевый медведь" пытался прорваться на территорию базы ВВС
Руководство устроило необычную проверку службе безопасности базы ВВС Шеппард в Уичита-Фоллс, штат Техас. На базу «прорвался» человек в костюме медведя,
В ролике, записанном одним из очевидцев, большой плюшевый медведь подходит к посту охраны, исполняет зажигательный танец, а потом пытается прорваться на охраняемую территорию. «Нарушитель» был пойман охраной.
Офицер отдела по связям с общественностью 82-го учебного авиакрыла Джордж Вудворд рассказал, что хотя видео смешное, но такие проверки необходимы. Персонал авиабазы должен уметь ориентироваться в самых сложных и маловероятных и даже странных ситуациях.
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Это была специальная проверка службы безопасности авиабазы.
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