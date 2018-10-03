В перечень лекарственных средств включили 39 новых препаратов

В новом перечне определены основные лекарственные средства, применяемые для оказания медицинской помощи всем категориям пациентов в стране.

Документ опубликован на сайте Минздрава Беларуси.

В ведомстве отметили, что изложение перечня в новой редакции «обосновано внесением дополнений и изменений в его таблицы по результатам заседаний комиссии Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

Изменения коснулись лекарств, применяемых для оказания медпомощи всем категориям пациентов, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное обеспечение лекарствами, включено 39 новых препаратов, 21 из них производятся и (или) фасуются в Беларуси, передает БЕЛТА .

Список пополнился такими наименованиями, как Адеметионин (при циррозе печени), Дальтепарин, Эноксапарин, Надропарин, Бемипарин, Дабигатрана этексилат (по решению врачебного косилиума), Бозентан (в детской практике по решению врачебного консилиума), Ницерголин, Бетаксолол, Кандесартан. Из перечня исключены 27 лекарств.

Все основные лекарства должны быть доступны для населения в необходимом количестве, дозе, форме и по цене.