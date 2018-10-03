ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Их бабушка курит трубку..!

04.10.2018 09:45 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

Гарик Сукачев и не догадывался, надрывно распевая «блатную песенку» про свою разбитную бабушку, которая напропалую дымит трубкой, сколь глубоко капнул он мир… американского истеблишмента! И что его шутливо-гротесковый жанр на грани музыкального хулиганства неожиданно стал критическим реализмом, в точности описывающим душевную драму людей, причастных к нынешней американской власти.

Итак, бабушка курит трубку! Нет, дамам преклонных лет курить пока не возбраняется, тем более что среди них бывали и вполне достойные особы. Например, горьковская старуха Изергиль отдавала дань табачному дымку и при этом, попыхивая в небеса, подарила нам столько увлекательных и поучительных историй! Сара Бернар тоже, бывало, посасывала длинный мундштук. Марлен Дитрих, Одри Хепберн… Да почти все красивые женщины курили, когда это было модно. Даже наша родная Любовь Орлова и та не осталась в стороне. Так что дело, конечно, в самой женщине – что она за человек? – ну и в том, что же она набивает в трубку…

Нынешняя постоянная представительница США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которой 75 лет и которую в Пентагоне, Вашингтоне и Брюсселе за глаза называют «бабушкой», видимо, набивает в свою трубку что-то такое, после чего глагол «накурилась» резко меняется на «обкурилась». Именно в таком помутненном состоянии и никак иначе дама с ее жизненным опытом могла публично заявить следующее: Штаты уничтожат разработанные Россией ракеты, которые, по мнению бабушки, нарушают договор РСМД (о ракетах средней и малой дальности).

Естественно, трудно предположить, что в стенах штаб-квартиры НАТО хоть когда-нибудь смогут раскурить трубку мира. Там это невозможно. Наоборот, там вечно раздувают и раскуривают совсем другие угли – не остывающие искры будущей войны, о которой в Североатлантическом блоке не мечтают разве что подневольные призывники. Ведь этих ребят просто мобилизовали, и от щедрот военного бюджета они получают ремень, хлопчатобумажную форму, злобного сержанта да автомат. А вот генералы и прочие «представители» – не только миллионные зарплаты, но и акции тех самых военных концернов, которым они скармливают госбюджет.

Во всем мире подобные фокусы называются «откатом». В НАТО откаты, видно, столь велики, что денег там куры не клюют, и у тамошних деятелей просто не осталось иного выхода, как прожигать жизни. Свои и миллионы чужих, т. е. потенциальных жертв!

Слава Богу, пока только в их воображении…. Пентагон, НАТО вдруг стали напоминать опиумокурильни – они буквально закурились, как столь желаемые ими Курилы. Потому что в Вашингтоне и Брюсселе дружно закурили мощные галлюциногены. И стали нам рассказывать сказки про то, что «Россия угрожает» и «наступает», а теперь еще и «нарушает». Хотя наступали, расширялись и угрожали они сами. И нарушают договор об РСМД они же, разместив вдоль границ Союзного государства, а, значит, и Беларуси, как они называют, «передовые плацдармы ракетной обороны». А проще говоря, пусковые установки американских ракет этой самой запрещенной дальности – средней и малой, под прикрытием того голословного тезиса, что это, мол, не ракеты, а «антиракеты»…

Хрен редьки не слаще! Ты как хочешь назови, только в ядерную печь не клади… Подлет этих «антиракет», скажем, из Польши до Минска, займет всего две минуты. Так кто кому угрожает? И чей покой нарушается?

Вот почему Александр Лукашенко на недавнем саммите СНГ в Душанбе открыто выразил общее беспокойство наших народов и лидеров: «Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства». А далее Президент многозначительно добавил: «Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем Путиным. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу».

Логично предположить, что беседа двух лидеров касалось совместного ответа на угрозы безопасности, в том числе, и в военно-техническом аспекте. А именно такой ответ и представляют собой новейшие крылатые ракеты, разработанные и поставленные на конвейер в России  и которые миссис Хатчисон вдруг вознамерилась уничтожить.

Обкурилась бабушка! Зашла слишком далеко в своих галлюцинациях. И в своей воинственной риторике. Как Хатчисон представляет себе это уничтожение и чем чревата ее угроза?

Она собирается нанести «упреждающий» удар?! Но Россия – не Ирак, не Иран, и не Афганистан. Упредить Россию невозможно. И как только в сторону России полетят хоть какие-то подозрительные объекты, то их запуск будет засечен в момент старта, и тут уж обратный отсчет пойдет не для России, а для США. Ибо обмен ракетными ударами станет тогда фактом!

Так что важнейшей заботой миссис Хатчинсон, как только она проветрится и выбросит свою прогоревшую трубку, должна стать целостность и сохранность новейших российских крылатых ракет. Чтобы те пребывали на своих местах, мирно полеживая в пусковых установках, где-нибудь в прохладце. В общем, чтобы они оставались незадействованными!

Ибо пока спят российские ракеты, планета может надеяться на относительное спокойствие и по всей своей поверхности. На то они и российские ракеты, будь они хоть малой, хоть средней, хоть межконтинентальной дальности. Они преодолевают любые системы ПРО, и от них нельзя укрыться, даже если зароешься на триста метров под землю в каком-нибудь эксклюзивном бункере.

Кстати, миссис Хатчинсон, в таких бункерах ограничен кислород, и поэтому нет места для курящих, особенно, трубки и особенно – галлюциногены. Поимейте это в виду!

Теперь вы, надеюсь, осознаете: уж пусть лучше российские ракеты остаются там, где положило им находиться российское руководство. А американскому руководству об этих местах лучше и не догадываться…

И еще одна вещь, о которой должна просто-таки молить миссис Хатчинсон. Она должна надеяться, что эти хитроумные русские, обвесившие боеголовки своих ракет, и ныне стоящих на страже мира во всем мире, как и полвека назад, не придумали новых высокочувствительных датчиков! Которые срабатывали бы на человеческую глупость.

Потому что в некоторых местах планеты этот показатель просто зашкаливает!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гарик Сукачев и не догадывался, надрывно распевая «блатную песенку» про свою разбитную бабушку, которая напропалую дымит трубкой, сколь глубоко... Сообщение Их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восемь граждан Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика