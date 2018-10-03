Их бабушка курит трубку..!

Гарик Сукачев и не догадывался, надрывно распевая «блатную песенку» про свою разбитную бабушку, которая напропалую дымит трубкой, сколь глубоко капнул он мир… американского истеблишмента! И что его шутливо-гротесковый жанр на грани музыкального хулиганства неожиданно стал критическим реализмом, в точности описывающим душевную драму людей, причастных к нынешней американской власти.

Итак, бабушка курит трубку! Нет, дамам преклонных лет курить пока не возбраняется, тем более что среди них бывали и вполне достойные особы. Например, горьковская старуха Изергиль отдавала дань табачному дымку и при этом, попыхивая в небеса, подарила нам столько увлекательных и поучительных историй! Сара Бернар тоже, бывало, посасывала длинный мундштук. Марлен Дитрих, Одри Хепберн… Да почти все красивые женщины курили, когда это было модно. Даже наша родная Любовь Орлова и та не осталась в стороне. Так что дело, конечно, в самой женщине – что она за человек? – ну и в том, что же она набивает в трубку…

Нынешняя постоянная представительница США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, которой 75 лет и которую в Пентагоне, Вашингтоне и Брюсселе за глаза называют «бабушкой», видимо, набивает в свою трубку что-то такое, после чего глагол «накурилась» резко меняется на «обкурилась». Именно в таком помутненном состоянии и никак иначе дама с ее жизненным опытом могла публично заявить следующее: Штаты уничтожат разработанные Россией ракеты, которые, по мнению бабушки, нарушают договор РСМД (о ракетах средней и малой дальности).

Естественно, трудно предположить, что в стенах штаб-квартиры НАТО хоть когда-нибудь смогут раскурить трубку мира. Там это невозможно. Наоборот, там вечно раздувают и раскуривают совсем другие угли – не остывающие искры будущей войны, о которой в Североатлантическом блоке не мечтают разве что подневольные призывники. Ведь этих ребят просто мобилизовали, и от щедрот военного бюджета они получают ремень, хлопчатобумажную форму, злобного сержанта да автомат. А вот генералы и прочие «представители» – не только миллионные зарплаты, но и акции тех самых военных концернов, которым они скармливают госбюджет.

Во всем мире подобные фокусы называются «откатом». В НАТО откаты, видно, столь велики, что денег там куры не клюют, и у тамошних деятелей просто не осталось иного выхода, как прожигать жизни. Свои и миллионы чужих, т. е. потенциальных жертв!

Слава Богу, пока только в их воображении…. Пентагон, НАТО вдруг стали напоминать опиумокурильни – они буквально закурились, как столь желаемые ими Курилы. Потому что в Вашингтоне и Брюсселе дружно закурили мощные галлюциногены. И стали нам рассказывать сказки про то, что «Россия угрожает» и «наступает», а теперь еще и «нарушает». Хотя наступали, расширялись и угрожали они сами. И нарушают договор об РСМД они же, разместив вдоль границ Союзного государства, а, значит, и Беларуси, как они называют, «передовые плацдармы ракетной обороны». А проще говоря, пусковые установки американских ракет этой самой запрещенной дальности – средней и малой, под прикрытием того голословного тезиса, что это, мол, не ракеты, а «антиракеты»…

Хрен редьки не слаще! Ты как хочешь назови, только в ядерную печь не клади… Подлет этих «антиракет», скажем, из Польши до Минска, займет всего две минуты. Так кто кому угрожает? И чей покой нарушается?

Вот почему Александр Лукашенко на недавнем саммите СНГ в Душанбе открыто выразил общее беспокойство наших народов и лидеров: «Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства». А далее Президент многозначительно добавил: «Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем Путиным. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу».

Логично предположить, что беседа двух лидеров касалось совместного ответа на угрозы безопасности, в том числе, и в военно-техническом аспекте. А именно такой ответ и представляют собой новейшие крылатые ракеты, разработанные и поставленные на конвейер в России и которые миссис Хатчисон вдруг вознамерилась уничтожить.

Обкурилась бабушка! Зашла слишком далеко в своих галлюцинациях. И в своей воинственной риторике. Как Хатчисон представляет себе это уничтожение и чем чревата ее угроза?

Она собирается нанести «упреждающий» удар?! Но Россия – не Ирак, не Иран, и не Афганистан. Упредить Россию невозможно. И как только в сторону России полетят хоть какие-то подозрительные объекты, то их запуск будет засечен в момент старта, и тут уж обратный отсчет пойдет не для России, а для США. Ибо обмен ракетными ударами станет тогда фактом!

Так что важнейшей заботой миссис Хатчинсон, как только она проветрится и выбросит свою прогоревшую трубку, должна стать целостность и сохранность новейших российских крылатых ракет. Чтобы те пребывали на своих местах, мирно полеживая в пусковых установках, где-нибудь в прохладце. В общем, чтобы они оставались незадействованными!

Ибо пока спят российские ракеты, планета может надеяться на относительное спокойствие и по всей своей поверхности. На то они и российские ракеты, будь они хоть малой, хоть средней, хоть межконтинентальной дальности. Они преодолевают любые системы ПРО, и от них нельзя укрыться, даже если зароешься на триста метров под землю в каком-нибудь эксклюзивном бункере.

Кстати, миссис Хатчинсон, в таких бункерах ограничен кислород, и поэтому нет места для курящих, особенно, трубки и особенно – галлюциногены. Поимейте это в виду!

Теперь вы, надеюсь, осознаете: уж пусть лучше российские ракеты остаются там, где положило им находиться российское руководство. А американскому руководству об этих местах лучше и не догадываться…

И еще одна вещь, о которой должна просто-таки молить миссис Хатчинсон. Она должна надеяться, что эти хитроумные русские, обвесившие боеголовки своих ракет, и ныне стоящих на страже мира во всем мире, как и полвека назад, не придумали новых высокочувствительных датчиков! Которые срабатывали бы на человеческую глупость.

Потому что в некоторых местах планеты этот показатель просто зашкаливает!