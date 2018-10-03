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В Гомеле 83-летняя женщина попала под колеса сдававшей назад Audi
В Гомеле водитель Audi двигался во дворе задним ходом и сбил 83-летнюю женщину. Подробности
Инцидент произошел 3 октября примерно в 17.30 во дворе дома № 1 на улице Владимирова. 26-летний водитель не заметил пенсионерку, которая переходила дорогу, и наехал на нее. С травмами женщину увезли в больницу.
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Инцидент произошел 3 октября примерно в 17.30 во дворе дома № 1 на улице Владимирова.
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