В Гомеле 83-летняя женщина попала под колеса сдававшей назад Audi

В Гомеле водитель Audi двигался во дворе задним ходом и сбил 83-летнюю женщину. Подробности сообщили в ГАИ.

Инцидент произошел 3 октября примерно в 17.30 во дворе дома № 1 на улице Владимирова. 26-летний водитель не заметил пенсионерку, которая переходила дорогу, и наехал на нее. С травмами женщину увезли в больницу.