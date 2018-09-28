Профилактика правонарушений на объектах агропромышленного комплекса

Сотрудниками Шарковщинского РОВД в целях предупреждения правонарушений и преступлений на предприятиях агропромышленного комплекса на постоянной основе организован мониторинг организации работы сторожевой охраны и сохранности товарно-материальных ценностей.

В период уборочной кампании и осеннее полевых работ сотрудниками Шарковщинского РОВД, совместно с представителями Шарковщинского РИК, проведено 79 мониторингов объектов агропромышленного комплекса, в целях недопущения хищений товарно-материальных ценностей, а именно дизельного топлива, семена урожая и минеральные удобрения. Наибольший вред субъектам хозяйствования наносится путём хищения их собственности и нарушения трудовой дисциплины.

В 2018 году внесены изменения в законодательство Республики Беларусь. Теперь санкция части 1 статьи 10.5 кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях «Мелкое хищение» предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест, а части 2 — наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

В период уборочной и посевной кампании Шарковщинским РОВД выявлено 6 административных правонарушений по ст. 10.5. КоАП Республики Беларусь, из которых 4 работниками сельскохозяйственных организаций (выявлено 4 факта хищения молока, 2 факта хищения и хранения окрашенного дизельного топлива)

Значительный вред субъектам хозяйствования также причиняется действиями нерадивых работников, которые находятся на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения. За время уборочной и посевной кампании сотрудниками Шарковщинского РОВД выявлено 20 таких работников сельскохозяйственных организаций, из которых 3 сторожа. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 ст. 17.3 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях «Появление на рабочем мести в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения», частью 2 данной статьи предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

Организация работы в сфере агропромышленного комплекса находится на контроле, а также рейдовые мероприятия осуществляются на постоянной основе.

Если вам стало, что либо известно о фактах хищения или в отношении вас совершаются противоправные действия, необходимо сообщить информацию в Шарковщинский РОВД по телефонам: 102, 4-12-02, 4-26-60, (8-029) 297-88-68 (МТС), (8-029) 327-33-02 (Вел.).

С. ОРЕШКОВ,

начальник Шарковщинского РОВД.