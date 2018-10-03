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В ДТП в Украине пострадали 6 белорусов
Крупная автомобильная авария произошла в Николаевской области 4 октября в 6 утра, в результате пострадали 7 человек, 6 из которых – граждане Беларуси.
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Сообщается, что Mercedes Sprinter с номерами Гомельской области врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.
В салоне микроавтобуса было 8 человек. Один после столкновения пересел в другой автомобиль, полиции о нем пока ничего не известно. Пострадавшие – 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса. Двое находятся в реанимации, один – в коме. Седьмой пострадавший – 30-летний пассажир, житель Киева.
24-летний водитель подъемного крана не пострадал.
По законам Украины, виновному в ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
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Крупная автомобильная авария произошла в Николаевской области 4 октября в 6 утра, в результате пострадали 7 человек, 6 из которых – граждане Беларуси.
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