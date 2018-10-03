В ДТП в Украине пострадали 6 белорусов

Крупная автомобильная авария произошла в Николаевской области 4 октября в 6 утра, в результате пострадали 7 человек, 6 из которых – граждане Беларуси.

Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на официального представителя полиции Николаевской области Украины Елену Бережную.

Сообщается, что Mercedes Sprinter с номерами Гомельской области врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.

В салоне микроавтобуса было 8 человек. Один после столкновения пересел в другой автомобиль, полиции о нем пока ничего не известно. Пострадавшие – 6 граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса. Двое находятся в реанимации, один – в коме. Седьмой пострадавший – 30-летний пассажир, житель Киева.

24-летний водитель подъемного крана не пострадал.

По законам Украины, виновному в ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.