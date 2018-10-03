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В Волковыске на пожаре погиб мужчина

04.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске на пожаре погиб мужчина

3 октября 2018 года на центр оперативного управления Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от соседа о пожаре в жилом доме по улице Жолудева в городе Волковыске. 

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено плотное задымление в доме.

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен обгоревший труп сына хозяйки дома, инвалида 2-й группы (психическое заболевание).

В результате пожара уничтожены постельные принадлежности.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем погибшего (предположительно курение в постели).

В Волковыске на пожаре погиб мужчина

В Волковыске на пожаре погиб мужчина

В Волковыске на пожаре погиб мужчина

В Волковыске на пожаре погиб мужчина

В Волковыске на пожаре погиб мужчина

Анализ причин пожаров показывает, что основной причиной огненных трагедий и гибели от них людей является - неосторожное обращение  с огнем при курении. Чаще всего виновники этих трагедий находятся в состоянии алкогольного опьянения. Пренебрегая правилами пожарной безопасности, проявляя беспечность и небрежность, в обращении с огнем при курении, не реагируя на замечания близких и знакомых людей, курильщики даже не задумываются над тем, что представляют опасность не только для собственного здоровья и жизни, но и для здоровья и жизни близких ему людей, соседей. Случаи, когда вместе с виновниками пожаров гибнет вся семья, не единичны.

Если вы все же курите в доме, делайте это безопасно. Окурки и использованные спички складывайте в несгораемую емкость, наполненную водой. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Чтобы вовремя обнаружить возгорание, избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель. 

Почему-то каждый из нас привык, что к нам кто-то придет, подскажет, научит и сделает нашу жизнь безопасной. Никто не хочет этого сделать сам, пока не столкнется с бедой. Не стоит ждать, ведь неизвестно, какая и где опасность вас поджидает. Соблюдать элементарные правила безопасности несложно, важно, что этим вы сохраните самое главное, что есть у человека – здоровье,  жизнь и имущество.

Фото Волковысский РОЧС

 
 
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3 октября 2018 года на центр оперативного управления Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от соседа о...
 
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