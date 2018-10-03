Новый BMW X6 M впервые замечен на тестах

Компания BMW приступила к дорожным тестам спортивного кроссовера X6 M нового поколения. Шпионские фотографии автомобиля опубликовало издание Autocar . По их данным, премьера машины состоится в следующем году. Публике модель могут показать в апреле 2019 года на автосалоне в Шанхае. Производство новинки наладят на заводе концерна в Спартанбурге (Южная Каролина).



Фото: Autocar.co.uk

Дизайн кроссовера напоминает X4. От предшественника X6 M будет отличаться другими бамперами, большими колесными арками, иными воздухозаборниками и новой решеткой радиатора. Фотографий салона пока показано не было.

Новый X6 M получит 4,4-литровый бензиновый мотор V8. Мощность агрегата может превысить 600 л.с. Для сравнения нынешнее поколение кроссовера комплектуется 4,0-литровым двигателем V8. Мощность агрегата составляет 567 лошадиных сил. С таким двигателем разгон до 100 км в час составляет 4,2 секунды. Максимальная скорость — 250 км в час.



Фото: Autocar.co.uk

Новинку построят на платформе CLAR. В конструкции передней подвески кроссовера применены двойные поперечные рычаги, а сзади — многорычажное решение. Привод — полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес. Также для автомобиля будет доступна пневмоподвеска передней и задней оси. В моторную гамму стандартной версии X6 нового поколения войдут бензиновые и дизельные двигатели с отдачей от 249 до 450 л.с.