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Молодая мама решила не есть после шести и рассказывает, на сколько похудела за месяц

04.10.2018 11:11 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY запускает конкурс «Брось себе вызов»: выберите одну полезную привычку, придерживайтесь ее в течение 30 дней — а потом расскажите, что из этого получилось. Жанна Кизина дала обещание не есть после шести и поделилась результатами.


Фото: из личного архива

Жанна живет в 20 км от Молодечно, в поселке Чисть.

— До декретного отпуска работала учителем в музыкальной школе, — рассказывает она о себе.

Жанна уточняет, что ее вариант похудения — не есть после шести — подойдет не каждому. Но ей соблюдать такой график было удобно, в первую очередь, из-за декретного отпуска.

Новое правило убедило ее много поменять в питании и распорядке дня.

— Во-первых, я стала завтракать. Раньше по утрам предпочитала заниматься ребенком, домашними делами, есть особо не хотелось. И первый прием пищи был в районе обеда. Во-вторых, я поменяла свой режим: не только приемов пищи, но и сна. Раньше частенько засиживалась допоздна и, конечно, перекусывала. Сейчас это исключено, я стала лучше высыпаться. В-третьих, в течение дня я ем чаще, но понемногу.

В конкурсе «Брось себе вызов» Жанна стартовала с весом 91,1 кг. Через месяц, отказавшись от еды после шести, похудела до 86,1 кг.

— Да, я не добилась феерических результатов. Кому-то, чтобы сбросить пять кило, нужно значительно меньше времени. Но это только мой первый шаг, предстоит еще большая работа.

В целом, Жанна довольна переменами — и не только теми, что касаются похудения.

— Казалось бы, такое простое правило «не есть после шести» помогло наладить мой режим и научило лучше распределять свои силы и планы.

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