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В банковском процессинговом центре рассказали, как у белорусов чаще всего воруют деньги с карточек

04.10.2018 11:05 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси впервом полугодии скимминговые устройства устанавливали реже, снизилось число случаев подделывания банковских карточек. Однако увеличилась доля мошеннических операций с использованием чужих реквизитов. Об этом говорится в отчете банковского процессингового центра.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Банковский процессинговый центр подготовил отчет о тенденциях и случаях мошенничества в сфере банковских платежных карточек. Данные не охватывают всю территорию страны, «однако, учитывая долю рынка, могут свидетельствовать об основных тенденциях в Беларуси».

К данному процессинговому центру подключены БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк «Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк, БТА Банк.

Специалисты отмечают, что уровень мошенничества на территории страны можно назвать стабильно низким. Скимминговые устройства устанавливают реже, снижается количество случаев массовой компрометации данных держателей карточек на территории Беларуси.


Также уменьшается ущерб — если в предыдущие годы он исчислялся в десятках тысяч белорусских рублей, то в 2018 году по всем случаям составил порядка 1000 белорусских рублей.

Основная тенденция, которую отмечают эксперты, — увеличение доли мошеннических операций с использованием реквизитов карточек. В отчете это объясняется общемировым ростом кибер-преступлений и постоянным ростом сферы интернет-коммерции.

— По итогам второго квартала количество мошеннических операций мошенничества распределилось следующим образом: 97,5% мошеннических операций приходятся на мошенничество с использованием реквизитов карточек, 2% незаконных операций с банковскими платежными карточками приходится на мошеннические операции по утерянным/украденным карточкам и всего 0,5% приходятся на операции по поддельным карточкам, — говорится в отчете.



По сравнению с первым кварталом этого года, во втором квартале увеличилась доля мошеннических операций без присутствия карточки либо по утерянным/украденным карточкам. Число операций с использованием поддельных карточек снизилось — это соответствует общемировой тенденции миграции мошенничества в сторону операций без присутствия карточки.


По данным отчета, чаще всего данные компрометируются через фишинг и социальную инженерию. Нередки случаи, когда на популярных сайтах aliexpress.com, joom.com, google.com, vk.com, mail.ru и т.д. случается «friendly fraud», то есть «дружественное мошенничество». Это случаи, когда владелец карточки либо его родственники/знакомые оплачивают товар или услугу, получают его/ее, пользуются, а затем намеренно инициируют возврат платежа, утверждая, что данные карточки были скомпрометированы.

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Банковский процессинговый центр опубликовал отчет о о тенденциях и случаях мошенничества в сфере банковских платежных карточек за первое полугодие 2018 года
 
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