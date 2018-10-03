Минское ГАИ рекомендует сегодня отказаться от поездок на авто

Если все же пришлось сесть за руль, необходимо соблюдать повышенную осторожность и во время сильных осадков двигаться с включенным ближним светом фар. Не парковать транспортные средства под деревьями, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Рекомендации ГАИ:
- Необходимо обратить внимание на техническое состояние автомобиля: особое внимание уделите внешним световым приборам: исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее на дороге для других участников дорожного движения.
- Вождение в плохую погоду всегда рискованно и нужно следовать простым правилам безопасного управления автомобилем. Первое время с момента начала дождя нужно быть особенно внимательным и осторожным, снизить скорость, не делать резких маневров и торможений (в начале дождя грязь, находящаяся на пути, размокает, и дорога становится скользкой).
- Также следует задуматься о выборе скорости движения – она должна быть на порядок ниже обычной.