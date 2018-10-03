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Минское ГАИ рекомендует сегодня отказаться от поездок на авто

04.10.2018 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское ГАИ рекомендует сегодня отказаться от поездок на авто
Фото из открытых источников

Если все же пришлось сесть за руль, необходимо соблюдать повышенную осторожность и во время сильных осадков двигаться с включенным ближним светом фар. Не парковать транспортные средства под деревьями, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.  

Рекомендации ГАИ: 

  • Необходимо обратить внимание на техническое состояние автомобиля: особое внимание уделите внешним световым приборам: исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее на дороге для других участников дорожного движения. 
  • Вождение в плохую погоду всегда рискованно и нужно следовать простым правилам безопасного управления автомобилем. Первое время с момента начала дождя нужно быть особенно внимательным и осторожным, снизить скорость, не делать резких маневров и торможений (в начале дождя грязь, находящаяся на пути, размокает, и дорога становится скользкой). 
  • Также следует задуматься о выборе скорости движения – она должна быть на порядок ниже обычной. 
    Минское ГАИ рекомендует сегодня отказаться от поездок на авто
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4 октября 2018 года в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. ГАИ рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и отложить дальние...
 
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