Минское ГАИ рекомендует сегодня отказаться от поездок на авто

Если все же пришлось сесть за руль, необходимо соблюдать повышенную осторожность и во время сильных осадков двигаться с включенным ближним светом фар. Не парковать транспортные средства под деревьями, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Рекомендации ГАИ: