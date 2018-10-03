﻿ Стартовал прием заявок на конкурс Стартап года 2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стартовал прием заявок на конкурс Стартап года 2018

04.10.2018 11:13 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Стартовал прием заявок на конкурс Стартап года 2018
Стартовал прием заявок на конкурс «Стартап года 2018»

«Стартапа года» это – пространство, где предприниматели-инноваторы приобретают единомышленников, клиентов, менторов и инвесторов. Здесь можно получить объективную экспертную оценку проекта, а также узнать мнение потенциальных потребителей о продукте. Атмосфера мероприятия располагает к продуктивному нетворкингу. А кроме конкретных выгод, здесь можно получить заряд позитива и уверенности в своих силах.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров – концентрат практических кейсов и, конечно, заряд мотивации! Среди спикеров конференции «Стартап года» успешные стартаперы, представители венчурного капитала из семи стран: США, России, Израиля, Украины, Польши, Литвы и, конечно, Беларуси. Среди гостей конференции – успешные ИТ-предприниматели, ТОП-менеджеры ИТ-компаний, инвесторы, представители банков, консалтинговых, аудиторских, юридических, маркетинговых и других сервисных компаний.

Всем, кто начинает строить новый стартап или ИТ-бизнес, будет крайне полезно погрузиться в море идей и передовых практических кейсов. Участие в мероприятии – это доступная возможность изучения потребительского спроса и рынка в целом.

На конференции «Стартап года-2018» вас ждет:

  • битва стартапов;

  • мастер-классы;

  • выставка инноваций;

  • тематические панельные дискуссии;

  • индивидуальные консультации с более чем 30 инвесторами и экспертами в формате быстрых встреч;

  • общение с коллегами.

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект – «Стартап года».

Возможности, которые открываются перед участниками конкурса:

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре 2018 года в четвертый раз в Минске состоится стартап-конференция и конкурс Стартап года 2018 .
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый BMW X6 M впервые замечен на тестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика