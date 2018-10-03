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Сколько белорусы тратят на образование?

04.10.2018 11:03 — Разное | Myfin  
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Сколько белорусы тратят на образование?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В среднем за раз белорусские пользователи тратят в интернете на образование 121 бел. руб. (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 04.10.2018). Это на 35% больше, чем годом ранее.

Средний платеж за обучение в вузах, школах и других образовательных учреждениях составляет 453 бел. руб. (примерно на 40% больше, чем годом ранее). На тренинги и мастер-классы жители Беларуси тратят в среднем за раз 130 бел. руб. (на 15% больше). А вот средний чек за книги уменьшился почти на 20% — до 10 бел. руб.

За год траты белорусских пользователей через Яндекс.Кассу на образование в целом выросли в 7,1 раза.

Число таких платежей увеличилось в 5,4 раза. Сильнее всего увеличилось количество платежей за книги — в 10 раз. Платежей за мастер-классы и тренинги стало больше в 4,8 раза, за услуги образовательных учреждений — в 3 раза.

В исследовании учитывались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов страны.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Яндекс.Касса подсчитала, сколько тратят жители Беларуси на учебные заведения, курсы, мастер-классы, а также книги в интернете.
 
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