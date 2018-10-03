Нацбанк внес изменения в правила осуществления лизинговой деятельности





Национальный банк Беларуси, после консультаций с бизнесом, утвердил новые правила осуществления лизинговой деятельности.

Согласно постановлению правления Нацбанка №417, новые правила осуществления лизинговой деятельности начнут действовать с 5 января 2019 года.

Среди изменений, которые согласованы с участниками рынка, будет обязательное информирование лизингополучателей о размере начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по договору лизинга. Лизинговые компании обязаны будут информировать своих клиентов об этом, а не наращивать обязательства, как это происходит сейчас.

В новых правилах урегулированы также вопросы снижения невозмещенной контрактной стоимости предмета лизинга, например, автомобиля, который попал в ДТП, после которого использование предмета лизинга невозможно. Это, с одной стороны, обеспечит компенсацию имущественных потерь добросовестного лизингополучателя, с другой стороны, позволит лизингодателю избежать убытков от такой сделки.

В новой редакции Правил упрощена процедура оформления перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга после исполнения всех обязательств по договору лизинга. С момента вступления Правил в силу станет возможно оформление этого факта лизингодателем в одностороннем порядке.

Кроме того, для лизинговых организаций предоставляется возможность оформления в одностороннем порядке возврата предмета лизинга в случаях досрочного расторжения договора лизинга в связи с неисполнением лизингополучателем своих обязанностей по этому договору, сообщила пресс-служба Нацбанка.