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"Живу, пока пою": Лариса Долина даст юбилейный концерт в Минске

04.10.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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Народная артистка России Лариса Долина выступит 27 ноября в Большом зале Дворца Республики с юбилейным шоу «Живу, пока пою».


Творческая деятельность Ларисы Долиной широка и разнообразна. Нет практически ни одного жанра, в котором бы она себя не попробовала. На каждом концерте певицы можно услышать советские хиты, джазовые композиции и, конечно же, известные произведения из мировых мюзиклов.

После перерыва в гастрольной деятельности, вызванного участием артистки в мюзикле «Любовь и Шпионаж» и исполнением одной из главных ролей как в бродвейской, так и в московской постановке мюзикла Chicago, Лариса Долина вновь возвращается к сольному творчеству.

Юбилейный концерт Народной артистки России «Живу, пока пою!» пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Когда: 27 ноября, 19:00

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 48 до 100 рублей.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Народная артистка Лариса Долина выступит 27 ноября в Большом зале Дворца Республики.
 
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