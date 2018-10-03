"Живу, пока пою": Лариса Долина даст юбилейный концерт в Минске

Народная артистка России Лариса Долина выступит 27 ноября в Большом зале Дворца Республики с юбилейным шоу «Живу, пока пою».





Творческая деятельность Ларисы Долиной широка и разнообразна. Нет практически ни одного жанра, в котором бы она себя не попробовала. На каждом концерте певицы можно услышать советские хиты, джазовые композиции и, конечно же, известные произведения из мировых мюзиклов.

После перерыва в гастрольной деятельности, вызванного участием артистки в мюзикле «Любовь и Шпионаж» и исполнением одной из главных ролей как в бродвейской, так и в московской постановке мюзикла Chicago, Лариса Долина вновь возвращается к сольному творчеству.

Юбилейный концерт Народной артистки России «Живу, пока пою!» пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Когда: 27 ноября, 19:00 Где: Дворец Республики. Сколько: от 48 до 100 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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