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"Живу, пока пою": Лариса Долина даст юбилейный концерт в Минске
Народная артистка России
Творческая деятельность Ларисы Долиной широка и разнообразна. Нет практически ни одного жанра, в котором бы она себя не попробовала. На каждом концерте певицы можно услышать советские хиты, джазовые композиции и, конечно же, известные произведения из мировых мюзиклов.
После перерыва в гастрольной деятельности, вызванного участием артистки в мюзикле «Любовь и Шпионаж» и исполнением одной из главных ролей как в бродвейской, так и в московской постановке мюзикла Chicago, Лариса Долина вновь возвращается к сольному творчеству.
Юбилейный концерт Народной артистки России «Живу, пока пою!» пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь.
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Народная артистка Лариса Долина выступит 27 ноября в Большом зале Дворца Республики.
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