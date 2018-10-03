В Волковыске на пожаре погиб мужчина

О пожаре в доме в Волковыске сообщили очевидцы. Буквально через несколько минут пожарные расчеты уже приступили к поиску людей и ликвидации пожара.





В комнате на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины – 51-летнего сына хозяйки.

– Вечером мужчина пошел спать во вторую часть дома, которая использовалась как хозяйственное помещение и летняя кухня. Там мужчина покурил и лег спать. Утром пенсионерка зашла к сыну, но он не откликался. Сосед вызвал спасателей, – сообщили в областном управлении МЧС.













На этот момент основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем, предположительно, курение в постели.