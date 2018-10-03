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В Волковыске на пожаре погиб мужчина

04.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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О пожаре в доме в Волковыске сообщили очевидцы. Буквально через несколько минут пожарные расчеты уже приступили к поиску людей и ликвидации пожара. 
 
В Волковыске на пожаре погиб мужчина
 
В комнате на кровати было обнаружено обгоревшее тело мужчины – 51-летнего сына хозяйки.
 
– Вечером мужчина пошел спать во вторую часть дома, которая использовалась как хозяйственное помещение и летняя кухня.  Там мужчина покурил и лег спать. Утром пенсионерка зашла к сыну, но он не откликался. Сосед вызвал спасателей,  – сообщили в областном управлении МЧС.
 
В Волковыске на пожаре погиб мужчина
В Волковыске на пожаре погиб мужчина
В Волковыске на пожаре погиб мужчина
 
 На этот момент основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем, предположительно, курение в постели.
 
 
 
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О пожаре в доме в Волковыске сообщили очевидцы. Буквально через несколько минут пожарные расчеты уже приступили к поиску людей и ликвидации пожара.
 
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