ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за непогоды ГАИ Минска рекомендует не садиться за руль и отложить дальние поездки

04.10.2018 11:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В связи с оранжевым уровнем опасности в Беларуси 4 октября ГАИ рекомендует соблюдать в этот день повышенную осторожность.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, правоохранители советуют отказаться от поездок на личном транспорте и отложить дальние поездки. Если же водители решат сесть за руль, то им необходимо быть внимательными, во время сильных дождей включать ближний свет фар и не парковать ТС под деревьями.  

Инспекторы ГАИ напоминают, что перед поездкой во время плохой погоды нужно проверить исправность габаритных огней и стоп-сигналов. Хорошо, если есть противотуманные фары, они помогут быть заметнее.  

Также отмечается, что в непогоду лучше не делать резкие манёвры и ехать несколько медленнее обычного.  

Пешеходов тоже призывают к бдительности и осторожности. Напоминается, что переходить дорогу можно только на зелёный свет светофора. Перед пересечением проезжей части нужно убедиться, что все ТС остановились. И, напоследок, сотрудники ГАИ призывают не забывать обозначать себя фликерами.  

На неделе мы сообщали, что на 3 и 4 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  

Порывы ветра будут достигать 20 м/с – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В связи с оранжевым уровнем опасности в Беларуси 4 октября ГАИ рекомендует соблюдать в этот день повышенную осторожность.   Как сообщает УГАИ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство намерено возобновить переговоры с МВФ о кредите. Но не сейчас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика