Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе. Об этом в Организации Объединенных Наций заявил глава МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 октября завершается визит Владимира Макея в Нью-Йорк. Он представил позицию Беларуси по реформированию организации, а также по вопросам достижения Целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности.





В интервью «Радио ООН» министр иностранных дел Беларуси подчеркнул, что сегодня мы страдаем от конфронтации, которую наблюдаем в нашем регионе, от санкций и контрсанкций, от взаимных обвинений. «Мы хотели бы уйти от этого», – сказал министр.

В штаб-квартире ООН Владимир Макей также открыл фотовыставку, посвященную предстоящим Европейским играм, которые Беларусь примет 2019 году (подробнее об этом читайте здесь ).



