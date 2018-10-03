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Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке

04.10.2018 11:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе. Об этом в Организации Объединенных Наций заявил глава МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 октября завершается визит Владимира Макея в Нью-Йорк. Он представил позицию Беларуси по реформированию организации, а также по вопросам достижения Целей устойчивого развития, международной и региональной безопасности.

Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке

В интервью «Радио ООН» министр иностранных дел Беларуси подчеркнул, что сегодня мы страдаем от конфронтации, которую наблюдаем в нашем регионе, от санкций и контрсанкций, от взаимных обвинений. «Мы хотели бы уйти от этого», – сказал министр.

В штаб-квартире ООН Владимир Макей также открыл фотовыставку, посвященную предстоящим Европейским играм, которые Беларусь примет 2019 году (подробнее об этом читайте здесь).

Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе – Владимир Макей во время визита в Нью-Йорке

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе. Об этом в Организации Объединенных Наций заявил глава МИД Беларуси, сообщили в...
 
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