Отзыв в Интернете. Могут ли наказать работника за анонимные жалобы на него?

Я продавщица. Посетитель оставил анонимный отзыв с негативной оценкой в группе нашего магазина в социальной сети. Считаю, что мнение необъективное. Наниматель разозлился и пригрозил, что привлечет сотрудников к дисциплинарной ответственности. Вправе ли он так поступать? А. Мартинович, Минск

- В этом вопросе фактически сочетаются два направления нормативного регулирования – обращения граждан и привлечение работника к дисциплинарной ответственности, - рассказала в интервью корреспонденту «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ». - Согласно законодательству об обращениях анонимные тексты организация вправе не рассматривать. Действительно, если человек хочет получить ответ, то следует указать, кому и куда его нужно направить. Например, информация в социальной сети чаще всего оставляется под ником, то есть сетевым псевдонимом, а сведения о том, кто говорит (пишет), не раскрываются. Написавшему важно, чтобы его просто услышали, заметили. Это вполне допустимо и понятно.

В свою очередь владелец бизнеса (магазина в рассматриваемом случае) воспринимает информацию в соцсети как обратную связь с потребителем. Для него это ценно, поскольку позволяет получить отзыв о бизнесе. Ведь, как говорится в пословице, гость приходит ненадолго, но все замечает.

По словам эксперта, наниматель вправе использовать полученные сведения как повод для проведения служебной проверки. Ее результаты изучат, потом сделают выводы. По их итогам работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности: сделать ему замечание, объявить выговор, лишить премии или даже уволить.

Сроки

- Елена Ивановна, но ведь в анонимном отзыве действительно может быть необъективная оценка. Его могли оставить конкуренты... Как быть?

- В данном случае нанимателю нужно выполнить требования трудового законодательства. Прежде всего, следует взять объяснения у работника. Напомним, к дисциплинарной ответственности сотрудник привлекается за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок). Обязанности закреплены в контракте, трудовом договоре, должностной инструкции, правилах внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных правовых актах.

Подчеркну: для того чтобы привлечь работника к ответственности, самого по себе негативного отзыва посетителя недостаточно. Наниматель, ознакомив сотрудника с претензией, должен внимательно проанализировать его объяснения. И, сопоставив все, понять, в чем противоправность действий, вина, что было сделано неправильно.

Согласно законодательству право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При этом должны учитываться тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве.

- В какие сроки имеют право привлечь к дисциплинарной ответственности в этом случае?

- Трудовым законодательством установлены общие требования: дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или его пребывания в отпуске. Днем обнаружения проступка считается день, когда о нем стало известно лицу, которому работник непосредственно подчинен.