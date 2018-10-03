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Биологи объяснили, зачем жирафу пятна

04.10.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
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Пятна на шкуре жирафа — это не просто «узор», а средство, обеспечивающее животному выживание в природе. К такому выводу пришли ученые Цюрихского университета и их американские коллеги в результате проведенного ими совместного исследования.


Фото: Reuters

Пятна не меняются на протяжении всей жизни животного, они могут иметь разную форму — от почти круглых до напоминающих эллипс. Бывают отметины с закругленными углами, а также зазубренные и дольчатые, напоминает Цюрихский университет на своем сайте. «Комплекс отметин может помогать животным избегать хищников, регулировать температуру тела, узнавать свою семью или отдельные особи», — заявила специалист по эволюционной биологии Моника Бонд. Вместе с учеными из США она анализировала данные наблюдений за жирафами Масаи (Giraffa tippelskirchi — лат.) в Африке и фотоснимки их пятен.

Эксперты установили, что две из 11 характерных особенностей, касающихся формы пятен, жираф наследует от своей матери. Они также пришли к заключению, что новорожденные животные с крупными пятнами имеют больше шансов на выживание в первые месяцы жизни. Ученые считают, что свою роль в этом могут играть разные факторы: большие пятна, видимо, помогают малышу лучше маскироваться от хищников, благоприятно влияют на теплообмен, служат средством визуальной коммуникации с сородичами. «Мы смогли продемонстрировать, что характер пятен влияет на выживание молодых особей, и то, что они наследуются от матери», — пояснила Бонд.

Ранее проводившиеся исследования на эту тему, в ходе которых также были получены свидетельства о наследовании жирафами особенностей, касающихся пятен, основывались на изучении небольших групп животных в зоопарках.

 
 
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Это не просто "узор", а средство, обеспечивающее животному выживание в природе.
 
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